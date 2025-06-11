Лидером рынка стала японская компания Kyocera.

Российский рынок принтеров переживает большие изменения, а именно, американские компании HP и Xerox, которые долгое время были лидерами, теряют свои позиции. Их место занимают азиатские и российские производители. Об этом говорят данные исследования компании «Т1 Сервионика», которая входит в ИТ-холдинг «Т1». Новые бренды становятся популярнее, а компании всё чаще выбирают аутсорсинг печати.





Ещё недавно американские компании HP и Xerox доминировали на российском рынке принтеров. В 2022 году HP занимала 41% рынка, а Xerox — 22%. Но в 2025 году доля HP упала до 17%, а Xerox — до 5%. На смену американским брендам пришли азиатские и российские производители.

Лидером рынка стала японская компания Kyocera. Её доля выросла до 38%. Также популярны другие японские бренды: Ricoh с 11% и Konica Minolta с 10%. Китайский производитель Pantum занял 12% рынка.

Российские бренды тоже набирают популярность. Например, принтеры «Катюша» появились на рынке после 2022 года и уже завоевали доверие. По данным портала CNews, российские компании всё чаще выбирают отечественную технику из-за её доступности и поддержки.

Но главная причина — дефицит запчастей и расходных материалов для HP и других западных принтеров. Об этом заявили 42% компаний, участвовавших в опросе «Т1 Сервионика». Принтеры ломаются, а без запчастей восстановление их работоспособности становится проблемой.



