Кроме того, можно лишиться всей добытой крипты.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) разработало законопроект, который вводит штрафы за незаконную добычу цифровых валют. Нарушителям грозят штрафы до 2 млн рублей, а также конфискация добытой криптовалюты. Об этом сообщает издание Forbes. Законопроект уже проходит согласование между ведомствами, в процессе которого окончательная версия может измениться.

Минцифры подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым в Кодексе может появиться новая статья 15.49 под названием «Нарушение требований законодательства Российской Федерации о цифровой валюте и майнинге». Она описывает четыре вида нарушений, три из которых связаны с майнингом:

Незаконный майнинг. Если гражданин занимается добычей криптовалюты без соблюдения закона, ему придется заплатить штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей (ИП) и должностных лиц штрафы выше — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Компании, нарушающие правила, могут быть оштрафованы на сумму от 1 млн до 2 млн рублей. Кроме того, добытая криптовалюта будет конфискована. Незаконная работа операторов майнинговой инфраструктуры. Это касается компаний, которые предоставляют услуги хостинга для майнинга без разрешения. Штрафы для них такие же, как за незаконный майнинг: от 200 тысяч до 400 тысяч рублей для ИП и от 1 млн до 2 млн рублей для юридических лиц. Непредоставление отчетов. Майнеры обязаны сообщать в Росфинмониторинг о добытой криптовалюте и используемых криптокошельках. За нарушение этого правила также предусмотрены штрафы: до 200 тысяч рублей для граждан и до 2 млн рублей для компаний. Использование криптовалюты для оплаты. Законопроект запрещает использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг вне специальных экспериментальных правовых режимов. Нарушителям грозит штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для физлиц и от 700 тысяч до 1 млн рублей для компаний. Криптовалюта, использованная в таких операциях, также будет конфискована.

По словам директора правового департамента Банка России Андрея Медведева, новые правила нужны, чтобы обеспечить соблюдение закона о цифровой валюте. В последние годы майнинг стал популярным в России, но многие занимаются им без регистрации или превышают лимиты потребления электроэнергии. А это, конечно, создает проблемы для энергосистемы и бюджета страны.

Напомним, что с осени 2024 года все юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся майнингом, обязаны регистрироваться в специальном «Майнинг-реестре» Федеральной налоговой службы (ФНС). Граждане могут добывать криптовалюту без регистрации, но их энергопотребление не должно превышать 6000 кВт⋅ч в месяц. Это примерно соответствует работе двух-трех майнинговых устройств.

До появления новых правил наказание за незаконный майнинг регулировалось статьей 7.19 КоАП, которая касается самовольного использования электроэнергии. Штрафы по этой статье намного ниже: от 10 тысяч до 15 тысяч рублей для граждан и от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для компаний. Юристы отмечают, что такие меры не соответствовали масштабу нарушений в сфере криптовалют. Новые поправки сделают наказание более строгим и целенаправленным.



