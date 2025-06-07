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Трамп подписал указы о поддержке развития сверхзвуковой авиации
Соответствующие указы уже подписаны в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп подписал несколько указов об укреплении позиций США в аэрокосмической отрасли. В частности, ускорении развития технологий и снизижении зависимости от иностранных производителей, особенно из Китая. Об этом сообщили в Белом доме.

Одно из главных подписанных решений — отмена запрета на сверхзвуковые коммерческие полёты над сушей. Этот запрет действовал с 1973 года из-за шума, который создавали такие самолёты. Теперь технологии шагнули вперёд. Новые материалы и системы шумоподавления сделали сверхзвуковые полёты безопасными, тихими и экологичными. 

Компании, такие как Boom Supersonic, уже разрабатывают сверхзвуковые самолёты нового поколения. Их модель Overture сможет перевозить до 80 пассажиров со скоростью, вдвое превышающей скорость звука. 

Трамп также распорядился упростить правила использования дронов. Теперь они смогут летать за пределами прямой видимости оператора. Теперь, компании, такие как Amazon и UPS, уже тестируют дроны для доставки посылок. По данным CNN, в 2024 году Amazon провёл более 100 тысяч доставок дронами в тестовом режиме. И вот новые правила позволят расширить эту практику и, вполне возможно, скоро мы увидим на своем пороге дрона от Amazon.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) получило задание внедрить искусственный интеллект для обработки заявок на использование дронов специально для ускорения выдачи разрешений и помощи в интегрирации беспилотников в воздушное пространство США. Кроме того, Трамп поручил создать рабочую группу для контроля за дронами в чувствительных зонах, таких как аэропорты или места проведения крупных мероприятий, например, чемпионата мира по футболу 2026 года и Олимпиады 2028 года.

Ещё одно новшество — Трамп запустил пилотную программу, которая протестирует как минимум пять проектов аэротакси. Они будут использоваться для медицинской помощи, доставки грузов и городской мобильности.

Компании Joby Aviation и Archer Aviation уже получили сертификацию FAA для тестовых полётов. Их аэротакси рассчитаны на перевозку 4–6 пассажиров на расстояние до 100 километров. 

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#сша #трамп
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