Система не требует внешнего питания, так как использует энергию, получаемую от вращения педалей.

Система Q'Auto состоит из нескольких ключевых элементов. В заднюю втулку велосипеда встроена динамо-машина, которая генерирует энергию во время педалирования. Эта энергия заряжает литий-ионный конденсатор, который питает переключатель передач. Датчики в системе отслеживают скорость, частоту вращения педалей (каденс) и угол наклона дороги. На основе этих данных встроенный микропроцессор автоматически выбирает оптимальную передачу.

Велосипедист может выбрать один из трёх режимов работы: «Медленный», «Средний» или «Быстрый». Эти режимы задают предпочтительную частоту вращения. Если автоматический выбор передачи не устраивает, можно временно переключиться в ручной режим с помощью кнопок на руле. По данным Shimano, система полностью адаптируется к стилю езды за 6 километров пути.

Q'Auto разработана для городских, туристических и гравийных велосипедов, включая электрические модели. Система совместима с переключателями Shimano Cues Di2, а также с велосипедами, оснащёнными 11-скоростной кассетой. Её можно установить как на новые модели, например, Rose Sneek 3 EQ, так и на уже существующие велосипеды.

Концепция Q'Auto была впервые представлена на выставке «Евробайк» в 2024 году. Тогда Shimano продемонстрировала прототип системы, который вызвал большой интерес у посетителей. Серийное производство Q'Auto начнётся уже в этом году. Компания планирует поставлять систему тайваньским производителям велосипедов, а также устанавливать её на модели стоимостью около 1200 евро.

Shimano не впервые экспериментирует с автоматическим переключением передач. Ещё в 2000 году компания получила патент на подобную технологию. Позднее система Auto Shift, использующая схожий принцип, появилась на некоторых горных электробайках с моторами Shimano.