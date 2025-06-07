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g1tarist
Первый в мире биокомпьютер на человеческих нейронах представлен в Австралии
Он объединяет 800 тысяч искусственных нейронов.

Австралийская компания Cortical Labs создала уникальный биокомпьютер CL1. Это первый в мире компьютер, работающий на человеческих нейронах. Он объединяет 800 тысяч искусственных нейронов, выращенных в лаборатории. Эти клетки способны обучаться и обрабатывать информацию в реальном времени. Возможно, появятся тенденции и новые возможности для науки и медицины.

Биокомпьютер CL1 — это устройство, которое использует живые клетки вместо привычных кремниевых процессоров. Нейроны для него создают из клеток кожи или крови доноров. Их перепрограммируют в лабораторных условиях, чтобы они стали похожи на клетки человеческого мозга. И эти искусственные нейроны могут работать до шести месяцев. Специальная система поддерживает их жизнь, регулируя температуру и газообмен.

CL1 умеет обрабатывать информацию, как настоящий мозг. Он вполне может обучаться простым задачам. Ранее компания Cortical Labs создала прототип DishBrain, который научился играть в игру Pong. Новый CL1 стал лучше: он быстрее передает сигналы, имеет больше входов для данных и улучшенную систему жизнеобеспечения.

CL1 помогает ученым изучать, как работает человеческий мозг, позволяя моделировать болезни, такие как эпилепсия или Альцгеймер. Ученые могут проверять, как препараты влияют на нейроны, не проводя тесты на людях или животных. Также биокомпьютер может быть полезен для исследований в области искусственного интеллекта, ведь он помогает создавать более точные модели нейронных сетей.

По данным портала ScienceDaily, биокомпьютеры могут стать прорывом в нейробиологии. Они позволяют наблюдать за работой нейронов в реальном времени. А это даст нам новые знания о том, как мозг обрабатывает информацию. Кроме того, такие устройства могут ускорить разработку методов лечения неврологических заболеваний.



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#биокомпьютер
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