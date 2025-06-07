F5 - отсылка к кнопка на клавиатуре.

Компания Zotac сам по себе известна своими видеокартами и мини-компьютерами. Однако, сейчас она сделала неожиданный шаг - выпустила парфюм F5, который создан специально для геймеров. Этот продукт не имеет отношения к технике, но обещает дать игрокам преимущество в играх. Новый аромат уже вызвал ажиотаж, особенно среди киберспортсменов.

Название является отсылкой к клавише на клавиатуре, которая обновляет страницу. Но здесь это не просто запах, а, по словам компании, средство для улучшения игровых навыков. Производитель утверждает, что аромат помогает быстрее реагировать, сохранять концентрацию и чувствовать себя бодрее во время долгих игровых сессий.

Линейка включает четыре основных аромата:

Морской бриз – свежий и лёгкий запах, напоминающий о море.

Кипарис – древесный аромат, который создаёт ощущение спокойствия.

Мята – бодрящий и прохладный, чтобы оставаться в тонусе.

Белый мускус – мягкий и глубокий, для уверенности.

Кроме того, в составе парфюма есть ноты бергамота, лабданума, герани и розмарина. Zotac описывает аромат как «чистый древесно-водный». Объём флакона – 50 мл, что удобно для ежедневного использования.

Zotac заявляет, что F5 помогает «синхронизировать чувства с железом», что аромат якобы улучшает внимание и реакцию. Конечно, это больше маркетинговый ход, чем научный факт, но сама задумка привлекает внимание. Похожие продукты уже появлялись на рынке. Например, энергетические напитки для геймеров тоже обещают повысить концентрацию.

По данным портала GameStar, Zotac впервые представила идею парфюма в апреле как первоапрельскую шутку. Но проект оказался настолько популярным, что компания решила воплотить его в жизнь. На выставке Computex 2025 в Тайване посетители могли попробовать аромат F5. Журналисты отметили, что запах приятный и не раздражает. Однако, другие три аромата из первоначальной линейки пока не появились.

Сейчас F5 находится в стадии бета-тестирования. Это необычный термин для парфюма, но он подчёркивает связь с игровым миром, где бета-тесты – обычное дело. Zotac предлагает всем желающим попробовать аромат бесплатно. Для этого нужно выполнить несколько условий до 13 июня:

Поставить лайк странице HKEPC ZOTAC в социальных сетях.

Сделать публичный репост поста о парфюме.

Оставить комментарий, отметив двух друзей.

Количество флаконов ограничено, поэтому стоит поторопиться. Как сообщает пост на платформе X, заявки на тестирование уже открыты, и интерес к продукту высокий.