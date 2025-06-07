Гаджеты, которые покажут, как они работают.

Компания Razer выпустила новую коллекцию Phantom Collection с необычным дизайном, главной особенностью которой является полупрозрачный зелёный пластик и яркая RGB-подсветка. Когда видишь внутренности гаджетов - это, конечно, по-особенному красиво. В коллекцию вошли клавиатура, мышь, наушники и коврик для мыши. Новинки уже можно купить на сайте Razer и у официальных продавцов.

Линейка Phantom включает четыре устройства:

Клавиатура Razer BlackWidow V4 75% — стоит $199,99 (около 15 900 рублей).

Беспроводная мышь Razer Basilisk V3 Pro 35K — цена $169,99 (около 13 500 рублей).

Наушники Razer Barracuda X Chroma — стоят $139,99 (около 11 100 рублей).

Коврик для мыши Razer Firefly V2 Pro — цена $109,99 (около 8 700 рублей).

О чем следует помнить - все эти гаджеты не отличаются по функциям от стандартных версий, однако цены из-за этого дизайнерского новшества на некоторые модели выросли на $10. Например, мышь Basilisk V3 Pro 35K и наушники Barracuda X Chroma стали дороже, чем их обычные версии.

Чарли Болтон, руководитель отдела дизайна Razer, объяснил: «Мы хотим, чтобы каждый аксессуар был не только функциональным, но и отражал стиль пользователя. Прозрачный корпус и подсветка делают устройства уникальными».