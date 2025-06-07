Новинка уже поступила в продажу в Китае. Сайт Motorcycle News назвал E-VO «идеальным сочетанием классики и технологий».

Этот мотоцикл сочетает стильный дизайн, современные технологии и доступную цену. Покупателям предложены сразу две модификации E-VO с разными аккумуляторами.

Honda E-VO — это электрический мотоцикл в стиле кафе-рейсер, который вдохновлен классическими мотоциклами 60-х годов. У E-VO элегантный внешний вид, но под ретро-обликом скрываются передовые технологии. Мотоцикл создан для городских поездок, но может справляться и с более длинными маршрутами. Производство налажено в Китае на заводе Wuyang-Honda, совместного предприятия Honda.





Мотоцикл оснащен электродвигателем мощностью 15,3 кВт. Это примерно 20 лошадиных сил. По словам Honda, динамика E-VO сравнима с мотоциклами объемом двигателя 200 куб. см. Максимальная скорость достигает 120 км/ч.

Honda предлагает две версии E-VO с разными аккумуляторами:

Базовая версия с батареей 4,1 кВт·ч. Запас хода — до 105 км. Топовая версия с батареей 6,2 кВт·ч. Запас хода — до 170 км.

Зарядка занимает 2,5 часа от обычной розетки. Если использовать станцию быстрой зарядки, время сокращается до 90 минут. К сожалению, поддержка сверхбыстрой зарядки постоянным током не предусмотрена.

По данным портала Electrek, запас хода в 170 км для топовой версии измерен по стандарту WMTC. Это стандарт, который учитывает реальные условия езды. В реальной жизни пробег может немного варьироваться в зависимости от стиля вождения и температуры воздуха.

В базовой версии также есть фронтальная камера, которая работает как видеорегистратор. В топовой версии добавлена еще и задняя камера.

Мотоцикл имеет два 7-дюймовых цветных экрана. Один экран — это приборная панель. Она показывает скорость, заряд батареи, давление в шинах и другие параметры. Второй экран отвечает за навигацию, музыку и звонки. Это делает поездки более комфортными и информативными.

E-VO предлагает три режима езды:

Эко — для экономии заряда.

— для экономии заряда. Стандартный — для повседневных поездок.

— для повседневных поездок. Race — для максимальной динамики.

Мотоцикл оснащен круиз-контролем, системой ABS и трекшн-контролем и доступен в двух цветах: черном и кремово-белом.

Дизайн мотоцикла получил высокую оценку от экспертов. Сайт Motorcycle News назвал E-VO «идеальным сочетанием классики и технологий».

Цены на мотоцикл стартуют с 29 999 юаней (примерно 321 400 рублей) за базовую версию. Топовая версия с увеличенной батареей стоит от 36 999 юаней (около 396 400 рублей).