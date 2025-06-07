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g1tarist
Представлен экономичный гибрид с французскими корнями Mitsubishi ASX 2024
От японца в автомобиле практически ничего не осталось.

Mitsubishi представила обновлённый, более экономичный и более мощный кроссовер ASX 2024 года. Автомобиль получил новый двигатель, улучшенную трансмиссию и современные технологии. Однако японских корней в нём почти не осталось. 

Обновлённый Mitsubishi ASX оснащён 1,8-литровым четырёхцилиндровым гибридным двигателем, мощностью 160 лошадиных сил. Это побольше, чем у предыдущей модели. Разработали новый мотор  компании Renault и Geely совместно. Он обеспечивает хороший крутящий момент, что делает вождение более динамичным.

Одно из главных преимуществ ASX 2024 года — низкий расход топлива. Производитель заявляет, что автомобиль потребляет всего 4,7 литра на 100 километров. Это на 5% меньше, чем у предыдущей версии. Такие показатели делают кроссовер одним из самых экономичных в своём классе. По данным портала AutoExpress, гибридные технологии Mitsubishi позволяют сократить выбросы CO2.

Пространства в салоне ASX достаточно для пяти человек. Багажник вмещает до 422 литров, что подходит для семейных поездок. Mitsubishi также добавила новые функции безопасности, в числе которых система контроля полосы и автоматическое торможение.

Интересно, что новый ASX построен на платформе Renault Captur. ASX 2024 года — это переименованная версия Captur с некоторыми доработками. Такая кооперация позволила снизить затраты на производство и сделать автомобиль доступнее, сделала его надёжным и современным, но лишила уникальной японской идентичности.

Mitsubishi обновила трансмиссию кроссовера, теперь у неё четыре механические и несколько электронных передач. Такое обновление улучшило отклик педали газа, по отзывам покупателей это сделало вождение более комфортным. 

Стоимость нового Mitsubishi ASX 1.8 HEV начинается от 34 490 евро. В рублях это примерно 3,12 миллиона по текущему курсу. Это на 500 евро дороже, чем предыдущая гибридная версия. Несмотря на относительно небольшое увеличение цены, ASX остаётся конкурентоспособным в своём сегменте.

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#авто #mitsubishi
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