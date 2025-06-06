Причины возгорания пока не известны, но, скорее всего, воспламенилась батарея одного из электрокаров

В Тихом океане загорелось грузовое судно Morning Midas. Оно перевозило около 3000 автомобилей, из которых 800 — электромобили. Пожар начался в 480 километрах от острова Адак на Аляске. О случившемся сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на Береговую охрану США.

Судно Morning Midas вышло из китайского порта Яньтай 26 мая 2025 года и направлялось в Мексику. На восьмой день пути, в ночь на 3 июня, на одной из палуб заметили дым. Экипаж пытался потушить огонь, но пламя быстро распространилось. Береговая охрана США оперативно отреагировала на поданный сигнал бедствия и эвакуировала всех 22 моряков на проходивший рядом торговый корабль. Пострадавших, к счастью, нет.

Судно построили в 2006 году на верфи Xiamen Shipbuilding в Китае. Его водоизмещение — 46,8 тысячи тонн. Управляет судном британская компания Zodiac Maritime. По данным компании, пожар начался в отсеке с электромобилями. Огонь, вероятно, возник из-за литий-ионных батарей, которые используются в таких машинах. Точные причины пока не установлены, и спасательные работы продолжаются.

Пожары на судах, перевозящих автомобили, — это серьезная угроза для судоходной отрасли. Особенно опасны возгорания электромобилей. Литий-ионные батареи, которые в них используются, горят при очень высокой температуре. Когда батарея перегревается, начинается реакция, выделяющая кислород, а это усиливает пламя и делает его трудным для тушения. На кораблях, где машины стоят плотно, а вентиляция ограничена, огонь распространяется быстро. Стальные конструкции судна усложняют доступ к очагу пожара и увеличивают риск для спасателей.

Страховая компания Allianz, которая страхует Morning Midas, отметила, что рост спроса на электромобили создает новые риски. Такие пожары сложнее тушить, чем возгорания обычных машин. Для этого нужно огромное количество воды, а на судне ее запасы ограничены. Похожие случаи уже происходили. Например, в 2022 году в Атлантическом океане затонуло судно с 4000 автомобилей. В 2023 году у берегов Нидерландов загорелся корабль Fremantle Highway, перевозивший 2857 машин, из которых 25 были электрическими. Тогда один человек погиб, а несколько получили травмы.



