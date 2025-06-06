Ничего личного, просто очередная попытка заработать.

В обновленной политике конфиденциальности X появился пункт, который запрещает сторонним разработчикам использовать контент платформы для настройки или обучения ИИ-моделей. Теперь сторонние компании и разработчики не могут брать материалы платформы для обучения искусственного интеллекта (ИИ). Это решение связано с желанием компании защитить свои данные и, возможно, зарабатывать на их лицензировании. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Речь идет о текстах, изображениях и других материалах, которые публикуют пользователи. Ранее, до октября 2024 года, X разрешала третьим лицам брать такие данные для обучения ИИ, если пользователи сами не запретили это в настройках. Теперь доступ к контенту для этих целей полностью закрыт.

Новое правило указано в разделе «Обратное проектирование и прочие ограничения» соглашения для разработчиков. В нем четко сказано, что API X и любые материалы платформы нельзя использовать для создания или улучшения ИИ-моделей. Это касается как генеративных моделей, которые создают тексты или изображения, так и других типов нейросетей.

Социальная сеть X принадлежит компании xAI, которую основал Илон Маск. Эта компания разрабатывает искусственный интеллект, включая чат-бота Grok, интегрированного в платформу X. По мнению экспертов, X не хочет, чтобы конкуренты использовали ее данные, по крайней мере бесплатно. Ведь контент пользователей — это огромный объем информации, который может дать преимущество при обучении ИИ. Закрыв доступ к данным, X, вероятно, планирует продавать их на основе лицензионных соглашений.

Такой подход уже используют другие платформы. Например, социальная сеть Reddit заключила сделки с Google и OpenAI, предоставив им доступ к своему контенту за плату. Reddit также активно защищает свои данные от несанкционированного использования. В 2024 году компания подала иск против Anthropic, разработчика ИИ, обвинив его в незаконном сборе информации с платформы. Об этом сообщило издание The Verge.

Новые правила касаются только сторонних разработчиков. Сама X, естественно, по-прежнему может использовать контент пользователей для обучения своих ИИ-моделей, включая Grok. Однако пользователи могут запретить это в настройках конфиденциальности своей учетной записи. Для этого нужно зайти в раздел настроек и отключить соответствующую функцию.



