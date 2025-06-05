Новые ремни безопасности будут индивидуально подстраиваться под каждого.

Шведская компания Volvo снова меняет стандарты безопасности в автомобилях. В 1959 году Volvo представила трёхточечные ремни безопасности, которые сегодня используются во всём мире. Эта разработка спасла миллионы жизней. Теперь компания готовит новый шаг в эволюции безопасности — умные ремни, которые подстраиваются под каждого пассажира. Новая технология появится в электрическом кроссовере Volvo EX60, который выйдет в 2026 году.

Новая система под названием «мультиадаптивный ремень безопасности» использует датчики, которые собирают данные о пассажире. Они учитывают вес, рост, телосложение, позу и даже положение кресла. На основе этой информации ремень автоматически регулирует силу натяжения в момент аварии. Это позволяет снизить риск травм.

Например, для крупного человека ремень будет натянут сильнее, чтобы защитить голову от удара. Для хрупкого пассажира или ребёнка натяжение будет слабее, чтобы не повредить рёбра или грудную клетку. Система поддерживает 11 разных режимов натяжения, в отличие от трёх в современных ремнях. Это делает защиту более точной и эффективной.

«Наша цель — повысить безопасность для всех. Умные ремни учитывают особенности каждого пассажира и подстраиваются в реальном времени», — говорит Аса Хаглунд, руководитель центра безопасности Volvo.

По данным портала Autocar, Volvo EX60, на котором будут стоять новые ремни безопасности, будет построен на новой платформе SPA3. Эта платформа позволит интегрировать передовые системы безопасности и автономного вождения. Умные ремни станут частью общей экосистемы безопасности автомобиля, которая включает камеры, радары и другие датчики.

Volvo всегда была лидером в области автомобильной безопасности. Ещё в 1959 году компания не просто изобрела трёхточечный ремень, но и сделала его патент общедоступным. Это позволило другим автопроизводителям использовать технологию бесплатно. Сегодня Volvo продолжает эту миссию, создавая системы, которые защищают людей в любой ситуации.

Эксперты высоко оценивают разработку Volvo. По данным Car and Driver, новая система может стать стандартом для будущих автомобилей. Она показывает, как технологии могут адаптироваться к индивидуальным особенностям человека. Это особенно важно, учитывая, что аварии происходят по-разному, и универсальный подход не всегда эффективен.

Кроме того, издание Motor1 отмечает, что умные ремни могут снизить количество травм при лёгких столкновениях. Например, хрупкие пассажиры часто получают ушибы от слишком сильного натяжения ремня. Новая технология решает эту проблему, делая защиту более мягкой и точной.