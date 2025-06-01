«Дань-М» — изначально авиационная учебная мишень для тренировки пилотов.

Развитие беспилотных технологий в Российской Федерации продолжается большими шагами и почти каждый месяц появляются новые аппараты или дорабатываются старые модели до актуальных параметров. В частности, военный аналитик Борис Рожин заявил на своем канале, что российский БПЛА «Дань-М» обладает уникальной характеристикой, а именно возможностью пусков с летающих платформ в виде вертолетов. В качестве примера была приведена фотография с военно-транспортным Ми-8, на подвесах которого были установлены сразу два беспилотника этой модели.

Как отмечает Рожин, эти беспилотники оснащены реактивными двигателями, которые позволяют преодолевать приличную дистанцию и проходить через потенциальные зоны ПВО. Отмечается, что подвешенные на вертолет беспилотники фигурировали еще в материалах Центра анализа стратегии и технологий в 2014-м году. Что касается самого БПЛА Дань-М, то предположительно ранее это была авиационная мишень, предназначенная для тренировок расчетов средств ПВО и военных летчиков. Пока сложно оценить потенциал новинки, так как её применение было в крайне ограниченных количествах.

Отметим, что беспилотники-камикадзе продолжают модернизировать с учетом требований современного поля боя и на них уже начали появляться реактивные двигатели, которые позволят преодолеть системы ПВО с пушечным или пулеметным вооружением. В частности, российские «герани» уже давно начали оснащать подобными решениями, что сильно сказалось на эффективности потенциального применения.