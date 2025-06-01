Самолет хотят оснастить улучшенным стелс-покрытием.

Самый массовый истребитель 5-го поколения создан и производится компанией «Локхид-Мартин» и это F-35 Lightning II. согласно ряду источников, компания не успевает в сроки поставлять нужные модернизации самолета и поэтому решила сделать ход конем и приступает к разработке беспилотной версии истребителя 5-й генерации. Об этом на своих страницах пишет издание Defense One со ссылкой на генерального директора фирмы Джима Тайклета.

Согласно полученной от сотрудника «Локхид-Мартин» информации, компания может начать разрабатывать беспилотную версию F-35, чтобы сократить техническое отставание своих машин от потенциального конкурента в лице аэро-космической корпорации Boeing с их истребителем 6-й генерации F-47. Тайклет рассказал, что новая версия F-35 получит системы беспилотного управления, произойдут замены маскировочного покрытия и двигательной установки. В частности, гендиректор отметил, что после их обновления самолету не потребуется пилот, а сам он будет стоить всего в 50% от стоимости продукции «Боинг».

«Тем не менее, заинтересован ли Пентагон в покупке усовершенствованной версии F-35, еще предстоит выяснить. Компания долгое время боролась с внедрением новых технологий в самолет и на годы отстает от графика поставки Technology Refresh-3, нового набора обновлений программного и аппаратного обеспечения, необходимых для усовершенствования Block IV», — рассказывает автор Defense One.

Стоит отметить, что компания «Локхид-Мартин» стала активничать после заявления Дональда Трампа о том, что именно F-47 станет истребителем ВВС США в шестом поколении. При этом оценочная примерная стоимость F-47 будет в районе 200 миллионов долларов и поэтому заявления сотрудника компании в 50% выглядят очень привлекательно для Пентагона. Особенно на фоне заявлений 47-го президента США о сокращении и перенаправлении финансовых потоков на военные программы и производства.