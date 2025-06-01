Мощность заряда B61-13 составляет 360 килотонн.

Соединенные Штаты продолжают развитие собственной ядерной программы и хотя они снизили финансирование новой МБР Sentinel, но готовятся к выпуску новой ядерной бомбы B61-13. Эту новость сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на Национальное агентство по ядерной безопасности США. Согласно опубликованному материалу, новая бомба пойдет на вооружение самолетов стратегической авиации и заменит собой B61-12.

Новая ядерная бомба B61-13 обладает мощностью в 360 килотонн в тротиловом эквиваленте и на настоящий момент является самой мощной в распоряжении ВС США. Стоимость каждого изделия согласно информации из открытых источников обходиться американским налогоплательщикам в 30 миллионов долларов. «Интерфакс» рассказывает, что бомбы пойдут на оснащение тактических самолетов и бомбардировщиков стратегической авиации, в том числе и в арсенал перспективного бомбардировщика-невидимки B-21 Raider. Полномасштабное серийное производство изделия стартует летом 2025-го года.

Как пишет другое издание (The Aviationist), первые бомбы B61-13 произвели уже в мае этого года, но в единичном количестве. Ранее США использовали боеприпасы марки B61-12, которые согласной доступным данным, обладали возможностью регулировки мощности взрыва и могли из стратегического вооружения превращаться в тактическое. Останется ли такая функция на новых атомных бомбах США остается под вопросом, так как подробностей проекта никто прессе не собирается сообщать в ближайшем будущем. Что интересно, эксперты отмечают, что появление B61-13 даст в руки Дональда Трампа дополнительные козыри на международной арене.