В настоящее время использование технологий ИИ практически никак не регулируется.

Развитие технологий, связанных с искусственным интеллектом и непосредственно самим ИИ можно назвать оружием. Об этом пишет глава ЦБСТ (Центра беспилотных систем и технологий) Андрей Безруков в своей колонке, которая печатается изданием «Известия». Кроме того, эксперт отметил, что нет никаких регламентов применения ИИ не только в гражданской среде, но и в военных технологиях, что требуется обдумать.

«Мы должны четко понимать: технологии искусственного интеллекта — это уже не просто инструмент бизнеса. Это оружие», — высказывается глава ЦБСТ.

Стоит отметить тот факт, что сегодня элементы ИИ или нейронных сетей применяются как в гражданской сфере, так и в военных разработках. Например, военные используют так называемое машинное зрение для обнаружения и наведения «умного» оружия. Сейчас идут работа над «обучением» нейросетей для FPV-дронов, которые смогли бы поражать их, цели, на последних участках перед ударом и тем самым игнорировать системы радиоэлектронной борьбы. И это только один из примеров использования этой технологии, которая сейчас внедряется везде где только можно.

В частности, американцы уже давно и успешно работают в направлении беспилотных надводных кораблей большого тоннажа, которые будут выполнять поставленные боевые задачи в опасных регионах. Подразумевается, что ИИ таких кораблей сможет принимать выводы самостоятельно и решать наносить удар по той или иной цели и никто не задумывается об этической стороне вопроса, когда такой ИИ на основе показаний поразит гражданское судно.

В издании The National Interest один из авторов предположил, что в будущем американские военные самолеты 7-го поколения останутся полностью беспилотными и буду управляется искусственным интеллектом.