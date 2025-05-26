Су-35С продемонстрировали свою воздушную программу в небе.

Россия продолжает продвигать собственные самолеты на международном рынке вооружений. В частности, на военной выставке, что сейчас проходит в малазийской Лиме, были продемонстрированы летные возможности истребителей Су-35С поколения 4++ с двигателями, оснащенными изменяемым вектором тяги. Демонстрацию возможностей крылатой машины провели члены пилотажной группы «Русские витязи», выступившие с фигурами высшего пилотажа в группе и по одиночке.

«Экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" на многоцелевых истребителях с управляемым вектором тяги Су-35С продемонстрировали свою воздушную программу в небе на Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA-2025», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ходе программы «Русские витязи» продемонстрировали такие фигуры высшего пилотажа, как бочка, петля Нестерова, колокол и зеркало. Кроме того, проводились маневры как в большой группе, так и парами и по одиночке.

Стоит отметить, что издание 19Fortyfive писало, что из-за нового двигателя АЛ-41Ф-1С истребитель Су-35С стал значительно более маневренным. Кроме того отмечалось, что современный вариант Су-35 способен выполнять роль не только истребителя, но и самолета радиоэлектронной разведки, что стало возможным за счет установки новой антенной решетки АФАР.

Кроме того, на выставке в Лиме покажут экспортную версию Су-57Э, которая по мнению некоторых экспертов станет гвоздем программы.