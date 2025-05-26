Контракт на поставку комплексов был заключен 5 октября 2018 года.

Несмотря на сложившуюся ситуацию российская сторона продолжает выполнять в полном объеме взятые обязательства по военным контрактам на поставку техники. В частности, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что слухи о срыве поставок зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» полностью ложные и все идет штатным порядком и российский ВПК справляется с поставленной задачей. Об этом на своих страницах рассказало информационное агентства РИА Новости со ссылкой на источник.

Буквально, а этой неделе в мировой прессе начали появляться материалы в которых авторы рассказывали, что Россия срывает сроки поставок ЗРС С-400 индийской стороне и вообще ВПК РФ не тянет подобные задачи в столь непростое время. Слухи опроверг глава организации «Рособоронэкспорт» Михеев, который заявил, что «всё идет по плану». Что интересно авторы изданий не уточняли источники, из которых черпали информацию о якобы проблемах российского производства, так как скорее всего это был очередной вброс ложной информации, чтобы подорвать российский авторитет.

Напомним, что контракт на поставку С-400 «Триумф» был подписан во время визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели в октябре прошлого, 2024-го, года. Точный объем поставок нигде не уточняется, но учитывая стоимость каждого комплекса в десятки миллионов долларов сумма контракта выходит внушительной, что особенно актуально для российского ВПК. Для Индии поставки С-400 также стали куда более актуальными после майских событий на пакистанской границе, где размен самолетами произошел не в пользу индийской стороны.