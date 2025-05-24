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«Калашников» предложил установить модуль ЗРК «Крона-Э» на белорусские БМП-2
Причем он может установить модуль на любую ходовую часть.

Беспилотные летательные аппараты с большим зарядом взрывчатого вещества представляют серьезную угрозу для стратегических объектов и для купирования этой угрозы создаются передовые противовоздушные комплексы и даже специализированные самолеты. В частности, концерн «Калашников» разработал зенитно-ракетный комплекс малой дальности «Крона-Э», который способен прикрыть объект от подобных атак с воздуха. Теперь же представитель концерна заявил, что они могут установить боевой модуль на белорусские БМП-2 если те заинтересуются этим проектом.

«Концерн "Калашников" (…) предложил потенциальным белорусским заказчикам устанавливать боевой модуль ЗРК, сейчас монтируемый на колесную базу БТР-82, на гусеничное шасси боевой машины пехоты БМП-2», — рассказывает представитель "Калашникова".

Первоначально зенитно-ракетный комплекс, созданный специалистами холдинга «Высокоточные комплексы», рассчитан на установку только на колесные шасси типа БТР-82. Однако на проходящей в Минске выставке MILEX-2025, глава «Калашникова» Алан Лушников рассказал, что понимает важность проходимости шасси для подобных задач и добавил, что они готовы установить «Крону» на любую «телегу».

Стоит отметить, что западная пресса высоко оценила боевые возможности российской «Кроны» и аналитики писали, что комплекс позволит «сажать на землю» БПЛА среднего размера. Напомним, что впервые «Крону» показали на международном военном форуме IDEX-2025, который прошел в Абу-Даби в 2025-м году.

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#калашников #бмп-2
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