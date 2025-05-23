GeoGuessr отказалась от турнира из-за протеста фанатов.

Популярная географическая игра GeoGuessr не будет представлена на чемпионате мира по киберспорту (Esports World Cup, EWC) в Саудовской Аравии, который пройдёт в июле 2025 года. Разработчики игры отказались от участия после массового протеста игроков и создателей карт. Причина недовольства — проведение турнира в стране, где, по мнению сообщества, нарушаются права человека. Об этом сообщило издание IGN.

GeoGuessr — это браузерная игра, которая появилась в мае 2013 года. Она позволяет игрокам путешествовать по миру через Google Street View, угадывая локации по фотографиям улиц, зданий и пейзажей. Игра быстро завоевала популярность благодаря увлекательному формату и возможности создавать свои карты, например, с местами из фильмов или известными достопримечательностями. GeoGuessr доступна на iOS, Android и в Steam (тут у неё почему-то низкий рейтинг (19%) из-за критики модели монетизации).

Игра привлекает миллионы людей по всему миру. В 2023 году на одном из турниров по GeoGuessr участник точно определил город в Пензенской области, видя только изображение дороги. Такие соревнования хорошо показывают, кто знает географию хотя бы родных краёв, а кто нет.

22 мая 2025 года крупная группа создателей пользовательских карт для GeoGuessr сделала их недоступными в качестве протеста против решения разработчиков участвовать в Esports World Cup в Саудовской Аравии. Создатели карт заявили, что не хотят, чтобы их контент ассоциировался с турниром в стране, где, по их мнению, систематически нарушаются права человека. В частности, они указали на притеснения женщин, меньшинств и мигрантов.

В своём заявлении фанатское сообщество GeoGuessr назвало чемпионат мира по киберспорту инструментом «спортсвошинга». Это термин, который означает использование спорта для улучшения имиджа страны и отвлечения внимания от её проблем. «Мы не хотим, чтобы GeoGuessr поддерживала такие мероприятия», — заявили протестующие и пригрозили не восстанавливать доступ к картам, пока разработчики не откажутся от участия в турнире.

После волны возмущений в соцсетях компания GeoGuessr AB пересмотрела своё решение об участии в чемпионате мира, и генеральный директор компании Даниэль Антелл выступил с заявлением.

«Мы услышали вас. Участие в чемпионате в Эр-Рияде не соответствует ценностям GeoGuessr. Мы приняли решение выйти из турнира», — заявил Антелл. Это сообщение было опубликовано в социальных сетях компании.