Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Разработчики GeoGuessr отказались от участия в чемпионате мира по киберспорту в Саудовской Аравии
GeoGuessr отказалась от турнира из-за протеста фанатов.

Популярная географическая игра GeoGuessr не будет представлена на чемпионате мира по киберспорту (Esports World Cup, EWC) в Саудовской Аравии, который пройдёт в июле 2025 года. Разработчики игры отказались от участия после массового протеста игроков и создателей карт. Причина недовольства — проведение турнира в стране, где, по мнению сообщества, нарушаются права человека. Об этом сообщило издание IGN.

GeoGuessr — это браузерная игра, которая появилась в мае 2013 года. Она позволяет игрокам путешествовать по миру через Google Street View, угадывая локации по фотографиям улиц, зданий и пейзажей. Игра быстро завоевала популярность благодаря увлекательному формату и возможности создавать свои карты, например, с местами из фильмов или известными достопримечательностями. GeoGuessr доступна на iOS, Android и в Steam (тут у неё почему-то низкий рейтинг (19%) из-за критики модели монетизации).

Игра привлекает миллионы людей по всему миру. В 2023 году на одном из турниров по GeoGuessr участник точно определил город в Пензенской области, видя только изображение дороги. Такие соревнования хорошо показывают, кто знает географию хотя бы родных краёв, а кто нет.

22 мая 2025 года крупная группа создателей пользовательских карт для GeoGuessr сделала их недоступными в качестве протеста против решения разработчиков участвовать в Esports World Cup в Саудовской Аравии. Создатели карт заявили, что не хотят, чтобы их контент ассоциировался с турниром в стране, где, по их мнению, систематически нарушаются права человека. В частности, они указали на притеснения женщин, меньшинств и мигрантов.

В своём заявлении фанатское сообщество GeoGuessr назвало чемпионат мира по киберспорту инструментом «спортсвошинга». Это термин, который означает использование спорта для улучшения имиджа страны и отвлечения внимания от её проблем. «Мы не хотим, чтобы GeoGuessr поддерживала такие мероприятия», — заявили протестующие и пригрозили не восстанавливать доступ к картам, пока разработчики не откажутся от участия в турнире.

После волны возмущений в соцсетях компания GeoGuessr AB пересмотрела своё решение об участии в чемпионате мира, и генеральный директор компании Даниэль Антелл выступил с заявлением. 

«Мы услышали вас. Участие в чемпионате в Эр-Рияде не соответствует ценностям GeoGuessr. Мы приняли решение выйти из турнира», — заявил Антелл. Это сообщение было опубликовано в социальных сетях компании.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#турнир #geoguessr
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы в реальном времени наблюдали поглощение целой галактики чёрной дырой
6
Redmi K80 Ultra получит процессор Dimensity 9400+ и аккумулятор 7400 мАч
+
Россия строит новый уникальный мост через Обь
+
В сети появилось множество жалоб на проблемы графического драйвера GeForce Game Ready 576.52
22
Учёные смогли превратить свинец в золото в Большом адронном коллайдере, но только на короткое время
1
Цифровой двойник леса выявил в Пермском крае более 40% неучтенной государством древесины
1
«Уралвагонзавод» впервые показал за рубежом боевой модуль «Охотник»
+
В Киргизии стартовал крупнейший транспортный проект со времен СССР
+
Google анонсировала функцию автоматической смены скомпрометированных паролей в браузере Chrome
+
Xbox Game Pass остается единственным эксклюзивным сервисом Microsoft и не появится на PlayStation 5
+
Смартфоны Honor Magic 8 получат уменьшенные экраны и ёмкие аккумуляторы до 7000 мАч
+
«Росатом» завершил бетонирование второго яруса защитной оболочки реактора на АЭС «Эль-Дабаа»
+
Россия намерена совместно с Белоруссией производить истребители пятого поколения Су-75
+
В США создали лазер в сто раз мощнее суммарного энергопотребления всей Земли
2
Мод DreamPunk 3.1.1 выводит графику Cyberpunk 2077 на новый уровень
+
OnePlus 15 будет оснащён плоским экраном с разрешением 1.5K и аккумулятором ёмкостью 7000 мАч
+
Сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare II (2022) взломана - игра уже на торрентах
3
Минюст Германии призвала рассмотреть возможность запрета партии АдГ
1
Xiaomi 15S Pro с фирменным чипсетом Xring O1 обошёл Xiaomi 15 Pro со Snapdragon 8 Elite в AnTuTu
+
Представлены процессоры Ryzen Threadripper 9000, видеокарты Radeon RX 9060 XT и Radeon AI PRO R9700
+

Популярные статьи

Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
101
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
16
Почему в Санкт-Петербурге 80 лет не могут построить мост через Неву
2
Про FPV-дроны и технологии — как бороться с новой угрозой на поле боя
8
В России начнутся продажи 8-сильного микроавтомобиля Fiat Topolino с возможностью ездить без дверей
10
О неудачном старте Doom: The Dark Ages, маркетологах Xbox и куда смотрит PlayStation
7
Кто майнит Bitcoin в России, выгодно ли это, и почему подорожание ВТС не отражается на доходах ферм
+
Играю в эксклюзивный Killzone 2 в 2025 году — как игровая индустрия изменилась за 15 лет
+
За какие дополнительные автомобильные опции абсолютно бесполезно переплачивать при покупке машины
1

Сейчас обсуждают

stasiboro
16:39
Ну и смысл мне от этого выделенного компьютера? Сегодня я дома, завтра в офисе, послезавтра в командировку уеду.
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
Dark_Cloud
16:35
Ну так и "звездные войны" СОИ времен холодной войны так и остались влажной фантазией американцы до космической станции долететь без приключений не могут, потом своих чуханов по году оттуда забрать не ...
На Западе считают, что «Золотой купол» Трампа не может быть реализован в ближайшее 15 лет
Фельдшер
16:35
Биометрия при заселении)) - плюсы от скорости сомнительны и от расписаться в документах и заплатить за проживание - все равно не отмазаться. По времени - то на то и выйдет. Зато потом - ходи туда сюда...
В России запустили пилотный проект сервиса заселения в гостиницы с использованием биометрии
vl
16:33
если в разъеме 16 контактов, ещё не значит, что все они задействованы и на сайте АМД, на странице 9060 XT , нет упоминания о шине PCI-E , а вот тут https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-rx-906...
В AMD в защиту RX 9060 XT на 8 ГБ заявили, что большинству пользователей не нужно больше памяти
typym6ek
16:30
Соглы, нельзя верить им, 8гб это уже на помойку сразу отправлять можно.
В AMD в защиту RX 9060 XT на 8 ГБ заявили, что большинству пользователей не нужно больше памяти
typym6ek
16:27
Согласен! Нехрен контролить меня, где я и что делаю. А зомбаки биометрические пусть ходят себе.
В России запустили пилотный проект сервиса заселения в гостиницы с использованием биометрии
Владимир
16:22
Грамотный маркетинг на страже освоения бюджета и псевдомодификации бтр80 :3
Белоруссия приняла на вооружение первый отечественный бронетранспортёр Volat V2
Фельдшер
16:16
Для этого полным-полно чурок на электро-великах и мопедах. Им похрен на мороз!)) Одел 2-3 шубы с супер варешкой и как в Ташкенте!
В России начнутся продажи 8-сильного микроавтомобиля Fiat Topolino с возможностью ездить без дверей
Фельдшер
16:14
А в какой стране спрос? Я бы в такой хренате в минус 40 не хотел в пробке стоять.
В России начнутся продажи 8-сильного микроавтомобиля Fiat Topolino с возможностью ездить без дверей
Ник Хобо
16:12
Васютин, eбaльник к осмотру!
FTC прекратила судебное разбирательство против сделки Microsoft по приобретению Activision Blizzard
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем