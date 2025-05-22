Боезапас модуля — 250 патронов.

Экспозиция «Рособоронэкспорта» на выставке MILEX-2025, начавшейся в Минске, демонстрирует не только уже привычную технику, но и новинки, ранее не выставлявшиеся за границей. В частности, как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя концерна «Уралвагонзавод», впервые показали боевой модуль «Охотник» с дистанционным управлением и стабилизацией в двух плоскостях. Ранее его, модуль, показывали только во время мероприятий, проходящих на территории России.

«Серийно выпускаемый модуль разработки и производства НПО "Электромашина" представлен на XII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2025. Дистанционно управляемый боевой модуль "Охотник" в виде макета в масштабе 1:5 представлен на стенде концерна УВЗ в составе объединенной экспозиции "Рособоронэкспорта"», — рассказывается в сообщении ТАСС.

Боевой модуль «Охотник» предназначен для дистанционного ведения огня из встроенного 12,7-мм пулемета «Корд», который снабжен оптическим и тепловизионным прицелом с выводом картинки на дисплей оператора. При этом БМ может быть установлен на самоходные платформы или бронетехнику вроде машин повышенной проходимости. Стабилизация в двух плоскостях позволяет вести уверенный огонь на скорости до 30 км/ч, а точность повышается за счет установки дальномеров, которые помогают стрелку наводиться.

Боекомплект «Охотника» состоит из 250 выстрелов и имеет возможность быстрой перезарядки, а также автоматический взвод после примыкания свежего короба с боекомплектом. Напомним, что пулемет «Корд» способен поражать бронебойными боеприпасами легкую бронетехнику и вскрывать не самые защищенные позиции из дерева и земли.