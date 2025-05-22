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g1tarist
TNI: Россия и Китай способны обнаруживать стелс-истребители F-35
Не такой уж он и малозаметный, как оказалось.

Распиаренный американский истребитель-невидимка F-35 может оказаться обнаруженным российскими и китайскими РЛС, созданными с опытом сбития F-117 «Ночной ястреб» в Сербии. Это несет реальную угрозу американской доктрине применения таких самолетов в возможном противостоянии с Россией и КНР. Об этом на своих страницах сообщает автор издания The National Interest, который провел анализ доступных данных и сделал неутешительные для ВВС США выводы.

Согласно опубликованному TNI материалу, российские и китайские разработчики используют для обнаружения F-35 УКВ-радары. Работа с такими волнами позволяет выявлять американские самолеты, которые входят в резонанс при облучении из РЛС. В качестве примера приводится случай «посадки» американского стелс-истребителя F-117 во время военных действий в Сербии. Тогда сербы использовали для сбития самолета комплекс С-125, а для обнаружения радиолокационную станцию «Терек», настроенную на работу с короткими волнами. Теперь в России и Китае разрабатываемые и принятые на вооружение системы обнаружения используют полученный в Сербии опыт для выявления малозаметных целей.

«УКВ-радары работают на частоте от 30 до 300 мегагерц, на длинах волн от 90 до 970 сантиметров. На этих частотах размер самолета близок к длине волны, что вызывает явление резонанса. Другими словами, российские комплексы теоретически могли бы обнаружить F-35», — пишет автор издания TNI.

Стоит отметить, что в апреле-марте 2025 года американская пресса разразилась рядом материалов, которые критиковали бомбардировщик-невидимку B-21 Raider. Согласно материалам, самолет, несмотря на предпринятые меры для малозаметности во время полета, оказался уязвим для обнаружения во время дозаправки в воздухе. По мнению авторов, B-21 легко обнаружить во время взаимодействия с топливозаправщиком, так как за счет большого объема топливных баков эта процедура растягивается на приличное время. Приводилось, что B-2 Spirit тратил на дозаправку в воздухе на 30% меньше времени, хотя и имел меньшую дальность полета.

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#f-35 #стелс
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