Он способен лететь на 10 км и подниматься почти на 0,5 километра.

После 2022-го года в сети появилось столько разных материалов про беспилотники, что удивить публику можно с большим трудом. Однако разработчики ударного беспилотника «Голубь» постарались это сделать и начали выпуск аппарата с револьверной системой заряжания для гранатометных выстрелов. Компания «Стратим» уже начала производство беспилотника, который начал поступать в войска для боевой эксплуатации.

Согласно опубликованным данным, беспилотник «Голубь» несет на себе 12 гранат ВОГ и имеет револьверную систему подачи боеприпасов. Кроме того, разработчик заявил, что вместо гранат можно использовать крепление для 82-мм мины и провести ее сброс на позиции или бронетехнику. Сам БПЛА способен лететь на 10 км и подниматься почти на половину километра, развивая при этом приличную скорость.

Каждый БПЛА оснащается поворотной камерой для того, чтобы оператор мог найти свою цель. В ночное время суток предполагается использование тепловизора для уверенного наведения и поражения объекта. В июне прошлого года в сети всплывали сообщения, что «Голубь» оснастят продвинутой системой машинного зрения, которая будет самостоятельно выявлять цели для поражения.

Стоит отметить, что револьверная система боепитания в военной технике не то чтобы большая редкость и использовалась, например, во французских танках AMX-13 или на американских ранних истребителях, снабженных пулеметами «Браунинг». Таким образом конструкторы добивались большой скорострельности и снижения нагрева зарядной камеры или патронника. В ряде случаев подобная схема боепитания намного надежнее, чем магазинная, и по этой причине стала выбором создателей «Голубя» из компании «Стратим».