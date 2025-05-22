Зато последние модификации Leopard получили дополнительную броню.

Еще с советского периода поддерживается и распространяется миф, что западная бронетехника имеет куда более комфортные условия в боевом отделении для экипажа. В ряде случаев это действительно так, и условия в ОБТ Т-72 или Т-90 не позволяют членам экипажа разместиться с полным комфортом. Однако современные ОБТ ФРГ «Леопард 2» лишились такого важного фактора, и теперь условия службы на них не отличаются большим комфортом. Об этом рассказал кандидат технических наук и полковник запаса Сергей Суворов.

В частности, Суворов поделился, что в версии танка Leopard 2A8 поменялась схема усадки экипажа на места из-за наличия новых пакетов бронирования. Например, чтобы нормально занять рабочие места, его сначала занимает механик-водитель, затем наводчик и потом командир, а всё из-за того, что попасть туда можно только через командирскую башенку на башне танка.

«Вот вам и вся комфортабельность — когда они там прыгают друг на дружку. Командир сидит — ноги у него на плечах у наводчика. Так что об особой комфортабельности там речи не идет», — рассказал эксперт Суворов.

Стоит добавить, что эксперт не упоминает люк для эвакуации в случае подбития машины из противотанковых средств. Возможно, по мнению Суворова, его также убрали для повышения конструктивной прочности «Леопарда» или устойчивости машины к взрывам, бьющим по днищу танка. В любом случае версия Leopard 2A8 пока только начинает поступать в войска разных стран Европы и переделывается из более ранних версий ОБТ. Новые машины этой серии производят в крайне ограниченных сериях и только на одном заводе в Греции, и поэтому пока операторы Leopard могут не беспокоиться о неудобствах экипажа.