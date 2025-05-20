Мышь разрабатывали в сотрудничестве с профессиональными киберспортсменами.

На выставке Computex 2025, которая проходит в Тайбэе с 20 по 23 мая, компания ASUS показала свою новую игровую мышь ROG Harpe II Ace. Мышь получилась легкой, прочной и технологичной. Она разработана совместно с профессиональными киберспортсменами, включая чемпиона по Valorant Макса «Demon1» Мазанова, чтобы отвечать самым строгим требованиям современного киберспорта.

ROG Harpe II Ace весит всего 48 граммов, это на сегодня одна из самых легких игровых мышей на рынке. Для сравнения, премиальная модель Harpe Ace Extreme весит 47 граммов, но стоит значительно дороже из-за корпуса из углеродного волокна. Легкость новой мыши достигнута благодаря использованию био-нейлона — экологичного материала, который не только снижает вес, но и делает корпус достаточно прочным.

ROG Harpe II Ace оснащена оптическим сенсором ROG AimPoint Pro с разрешением 42 000 DPI. Таких значений должно хватить для хорошей точности даже на сложных поверхностях (например, на стекле). Беспроводная технология SpeedNova 8K выдает частоту опроса достигает 8000 Гц, благодаря которым мышь моментально передает сигналы на PC.

Переключатели ROG Optical Micro Switches выдерживают до 100 миллионов нажатий. Для плавного скольжения используются две крупные тефлоновые (PTFE) накладки вместо стандартных трех или четырех.

Мышь поддерживает три способа подключения:

беспроводной через ROG Omni Receiver,

Bluetooth

проводной режим.

Еще один очень интересный момент - ROG Omni Receiver позволяет подключать несколько устройств ASUS одновременно. Настройка мыши выполняется через веб-приложение Gear Link. Это простая альтернатива программе Armoury Crate, которая не требует установки на компьютер и работает прямо в браузере.

Кроме неплохих характеристик, в этой мыши ASUS сделала акцент на экологичности. Корпус из био-нейлона и полностью пластик-free упаковка снижают воздействие на окружающую среду. За это мышь получила награду Best Choice Sustainable Tech Special Award на Computex 2025, а также Best Choice Category Award за сочетание легкости, производительности и экологичности.

Вместе с мышью ASUS представила коврик ROG Sheath II XXL. Его размеры — 900 х 400 х 3 мм, что вполне достаточно для мыши и клавиатуры. Коврик сделан из ткани, которая, по словам ASUS, отводит тепло на 18% лучше, чем материалы конкурентов, а значит, не доставит геймеру дискомфорта в долгих и потных катках.