Су-34 приняли на вооружение ВКС РФ еще в 2014-м году

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 стал крайне известен в нынешней декаде и, возможно, начал продаваться на экспорт. Причиной такого вывода стало появление видео с Су-34, предположительно в экспортном варианте, в необычном песчаном камуфляже, который ранее не был замечен на машинах этого класса. Эксперты в околовоенной среде отмечают, что, возможно, это «первая ласточка» и дальше самолеты будут продаваться более интенсивно.

Информация про возможный экспорт Су-34 остается не подтвержденной со стороны Минобороны РФ и является только предположением, сделанным на основе одного видеоролика. Однако с учетом того факта, что Россия начала продавать на экспорт истребители 5-го поколения Су-57Э, первая партия которых пойдёт в Алжир, то не стоит исключать факт продажи «утенка».

Су-34 приняли на вооружение ВКС РФ в 2014-м году, и самолет способен нести на себе ракеты «воздух-воздух», «воздух-земля» и ФАБ, в том числе и с универсальными модулями планирования и коррекции. Последние получили серьезное развитие в нынешней декаде и привлекают внимание заинтересованных в современном вооружении стран. При этом двухместная машина обладает крайне серьезным бронированием для самолетов этой категории, что повышает шансы выживания летчиков при самых негативных сценариях.





Отметим также, что, согласно информации из «Рособоронэкспорта», на военном форуме в Малайзии появится экспортный вариант истребителя пятой генерации Су-57 в экспортном варианте. Эта машина была показана впервые в ходе Aero India-2025 и произвела сильное впечатление на присутствующие делегации.