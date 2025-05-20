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g1tarist
В сети появились первые кадры истребителя дронов на базе учебно-тренировочного самолета Як-52
Он оснащен компьютером, радаром кругового обзора, метеолокатором и полуавтоматическим карабином 12-го калибра.

В России продолжают работы над созданием актуального средства противодействия беспилотникам самолетного типа, которые обладают малой заметностью и используются в ночное время суток. В частности, ведутся работы над истребителем дронов на базе учебно-тренировочного самолета Як-52, о чем на прошлой неделе появилась информация в сети, а буквально 19 мая 2025-го года «Российская газета» обратила внимание публики на видеоролик, где был продемонстрирован этот истребитель.

Модифицированный самолет получил обозначение Як-52Б2, и, по некоторым данным, им занимается одно из КБ РФ. Истребитель получил полуавтоматический дробовик 12-го калибра в качестве основного вооружения, компьютерную систему и радиолокационную станцию, позволяющую видеть все вокруг машины. По задумке, такие истребители дронов должны будут при угрозе с воздуха подниматься в воздух и перехватывать БПЛА на подлете. При этом истребители должны действовать не только в ночное время, но и при плохих погодных условиях и низкой облачности.

Беспилотники такого типа обладают не самой выдающейся скоростью, и для их поражения хватает выстрела из дробовика 12-го калибра, который просто разносит аппарат на части. При этом рассеивание картечи позволяет с большой долей вероятности зацепить цели, и поэтому самолету не требуются слишком сложные прицельные приспособления. Впервые новости о работе над модернизацией легкомоторного самолета Як-52 для борьбы с БПЛА появились в прошлом году в августе, но только в этом месяце начали публиковаться подробности. Но в открытых источниках пока нет подробностей о статусе проекта и когда эти самолеты начнут поступать в войска для постановки на боевое дежурство.

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#як-52
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