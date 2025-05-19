В арсенал четырехосного БТР входит автоматическая пушка 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет ПКТ и противотанковые ракеты «Конкурс-РБ».

Белорусские оружейники продолжают работы над улучшением бронетранспортеров, предназначенных для перевозки пехоты и поддержки десанта огнем. Стало известно, что на вооружении ВС Республики Беларусь поступит новый БТР МЗКТ-690003-02, известный еще как БТР-V-2 с боевым модулем «Адунок». О появлении новинки в армии Беларуси сообщает представитель Государственного военно-промышленного комитета в ТГ-канале организации.

«В объективе — долгожданный БТР V-2 с боевым модулем "Адунок-БМ30.2", который завершил государственные испытания и совсем недавно принят на вооружение Вооруженных Сил», — написано в сообщении организации.

Новый БТР-V-2 покажут в ходе выставке MILEX-2025, которая пройдет в Минске. Бронетранспортер имеет классическую четырехосную компоновку и обладает двигателем мощностью в 560 л.с. и способна самостоятельно преодолевать водные преграды. Кроме того, конструкторы заявляют, что БТР-V-2 может развивать скорость до 110 км.x по шоссе, что особенно актуально в свете использования FPV-дронов. Что касается боевых возможностей, то бронемашина имеет боевой модуль «Адунок» в который входит 30-мм автоматическая ушка, 7,62-мм пулемет и ракеты «Конкурс-РБ». Для удобства обнаружения целей имеется тепловизионный комплекс «Взгляд-IR».

Стоит отметить, что БТР-V-2 лишен привычного недостатка для машин на этой базе, которые были разработаны еще в СССР. Речь идет о полной реорганизации внутреннего пространства боевой машины и переносе двигателя вместе с трансмиссией в носовую часть. Это позволило сместить десантное отделение к корме бронетранспортера и заменить места высадки десанта на удобную аппарель, которую установили вместо задней стенки кормы. Напомним, что на тех же БТР-82А десант вынужден высаживаться через боковые двери, что создает немало проблем.