Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Контракт подписали 15 мая 2025 года, это рамочное соглашение, которое будет действовать до 2035 года. В ближайшее время Польша планирует заключить дополнительные договоры для поставки дронов. В контракте не уточняется, какие именно модели Warmate будут поставляться. Скорее всего, это будут дроны Warmate 3 или их модификации. Эти дроны уже используют в польской армии с 2017 года. Тогда их начали закупать небольшими партиями для войск территориальной обороны. В 2022 году был подписан еще один контракт на 50 миллионов злотых (примерно 12,5 миллиона долларов).

Дроны-камикадзе Warmate могут летать на расстояние до 30 километров и оставаться в воздухе до 70 минут. Такие дроны оснащены тихим двигателем, который можно включать и выключать во время полета. Дрон может нести боевую часть весом до 3 килограммов. Благодаря улучшенной конструкции он стал более маневренным. Министр Косиняк-Камыш отметил, что дроны изменили современные военные конфликты, особенно, если приводить в пример опыт Украины, где беспилотники стали настоящей революцией на поле боя.

Дроны Warmate производит польская компания WB Electronics. Ее считают одной из лучших в Европе по созданию беспилотников. Министр обороны Польши высоко оценил качество продукции компании. WB Electronics уже поставляет дроны и в другие страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Южная Корея. Например, в октябре 2024 года Южная Корея заказала у WB Electronics 10 комплектов Warmate 3. Этот контракт включал почти 200 дронов и стоил около 10,85 миллиона долларов.

Польша не собирается останавливаться на этом контракте. Власти планируют продолжать закупать дроны и развивать технологии. Они хотят обучать военных работе с беспилотниками и создавать специальные полигоны для учений. Министр Косиняк-Камыш рассказал, что новая Военная инспекция по вопросам беспилотников сыграла важную роль в этом проекте. Ее создали менее полугода назад, но она уже успела показать хорошие результаты и данный контракт не исключение.



