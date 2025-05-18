Вся группа самосвалов направилась на добычу угля.

Китай сделал важный шаг в автоматизации угольной промышленности. Компания Huawei совместно с партнёрами запустила крупнейший в мире парк из 100 беспилотных карьерных самосвалов на угольном месторождении во Внутренней Монголии. Каждый самосвал способен перевозить до 90 тонн угля за один рейс.

Проект во Внутренней Монголии реализуется совместно с компанией Huaneng Mengdong, производителем техники XCMG и Пекинским университетом науки и технологий. Самосвалы получили название Huaneng Ruichi. Они полностью электрические, а значит экологичные..

Самосвалы управляются с помощью системы Huawei CVADCS. Эта технология координирует движение машин, оптимизирует маршруты и сокращает время простоя. Для связи используется сеть 5G-A. Эта система обеспечивает высокую скорость передачи данных — до 10 Гбит/с для приёма и 1 Гбит/с для отправки. Задержка сигнала составляет всего 20 миллисекунд.

Грузовики адаптированы к суровым условиям региона. Они могут работать при экстремальных температурах до −40°C. По данным Huawei, такие самосвалы на 20% эффективнее, чем машины с водителями. Как отмечает Ли Шусюэ, председатель Huaneng Mengdong, проект не только повышает эффективность, но и делает работу на карьерах безопаснее. Отсутствие водителей в кабинах снижает человеческий фактор, который часто становится причиной аварий.

По данным Китайской национальной угольной ассоциации, к концу 2025 года в стране будет работать более 5000 беспилотных самосвалов. К 2026 году их число вырастет до 10 000. На месторождении в Имине, где запущен проект, количество машин планируют увеличить до 300 к 2028 году. .



