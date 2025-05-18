Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Новый робот, созданный студентом, побил рекорд по скорости сборки кубика Рубика среди роботов
Новый рекорд среди роботов — 45,3 секунды на кубике Рубика 4×4.

Мэтт Пидден, 22-летний студент Бристольского университета, разработал робота под названием «Мститель». Этот робот собрал кубик Рубика 4х4 за 45,305 секунды. Это почти на 33 секунды быстрее предыдущего рекорда. Рекорд официально зафиксирован 12 мая 2025 года в присутствии независимых экспертов и хронометристов и отправлен на проверку в Книгу рекордов Гиннесса.

Мэтт увлекся кубиком Рубика еще в 10 лет. Позже он решил посвятить этой теме свою выпускную работу по компьютерным наукам. За 15 недель он создал робота с нуля, оснастил его двумя веб-камерами для распознавания цветов и манипулятором для вращения граней кубика.

Две веб-камеры сканируют кубик и определяют расположение цветов. Затем специальный алгоритм находит самый быстрый способ собрать головоломку. Манипулятор с высокой точностью вращает грани кубика. На первых тестах робот собирал кубик за 2,5 минуты, а после докрутки алгоритмов и отработки механики получилось сократить время до рекордных 45 секунд.

Сборка кубика Рубика роботами — популярное направление в мире технологий. В 2024 году инженеры компании Mitsubishi Electric в Японии создали робота, который собрал кубик Рубика 3х3 за 0,305 секунды. Этот рекорд продержался недолго. Студенты Университета Пердью в США разработали робота «Куб Пердубика». Он собрал кубик 3х3 за 0,103 секунды — быстрее, чем человек моргает. Этот результат также попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#робот
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Физики из Японии сообщили о первом успешном наблюдении эффекта сверхпроводящего диода
2
Рассрочка на маркетплейсе может обернуться микрозаймом под 70% годовых
3
Игрок потратил 6–7 часов на укладку книг в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster
3
«Калашников» впервые представил в России пулеметы с ленточным боепитанием РПЛ-20 и РПЛ-7
1
8BitDo готовит к выпуску «кнопочный контроллер» для профессиональных геймеров
+
12-минутный видеоролик геймплея новой Battlefield попал в Сеть
1
Китай ввёл в эксплуатацию 100 инновационных электрических беспилотных самосвалов Huaneng Ruichi
+
Reuters: После закрытия USAID на складах США портится 60 тысяч тонн гуманитарной помощи
+
На Чиркейской ГЭС заменили первый гидроагрегат — его мощность возросла на 10 %
+
OnePlus Ace 5 Ultra станет первым смартфоном бренда с экраном 144 Гц и чипсетом Dimensity 9400+
+
Состоялся релиз основанного на Fedora геймерского дистрибутива Nobara Linux 42
4
Xiaomi готовит к выпуску планшеты Pad 7S Pro с экраном 12,5" и Pad 7 Ultra с OLED-дисплеем 14"
+
Casio выпускает лимитированную версию часов G-Shock GA2100 в коллаборации с Crocs
+
Янтарь с Хоккайдо сохранил доказательства катастрофы возрастом 100 миллионов лет
+
Tenku Luna — первый японский геймпад-девайс с двумя USB4 портами и 120 Гц экраном
+
Nvidia готовит RTX 5080 Super и RTX 5080 Ti с 24 ГБ памяти на конец года
+
Canon представила беззеркальную камеру EOS R50 V для создателей видеоконтента
2
Canon EOS R1 признана лучшей камерой года на Red Dot Design Awards 2025
2
Для GTA 5 Enhanced выпустили мод с графикой как в GTA 6
1
Двухатомный катализатор увеличит время работы воздушно-цинковых аккумуляторов до 3600 часов
+

Популярные статьи

ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
68
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
119
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
13

Сейчас обсуждают

newceyre
09:37
Ох уж эти карты для нищебродов
GeForce RTX 3050 6 GB по FPS в играх на 14% уступила GeForce GTX 1660 Ti
Сергей Анатолич
09:34
А в России ни кто ни кого в окопы не гонит, в отличии от твоей хохляндии. Хочешь быть здоровым и с деньгами, будь. Иди учись, работай, а хочешь воюй.
Президент РФ поручил ввести налоговый вычет для здоровых граждан
unhurtable
09:34
У твоей некроины был свой крейсера проекта 1164, в 93ем ваши вояки даже приняли его в 95% готовности(естественно выкладывать самые большие тризубы из сала было важнее потому так у стенки и простоял не...
Отремонтированный крейсер «Адмирал Нахимов» усилит ПВО на море
Анатолий Заболоцкий
09:32
Вот такой ICE BURG EX ARPW 6P вариант у формулы берёшь и не паришься за 2к. А эта водянка если есть лишние деньги и хочется эстетики в корпусе. Но по факту водянка эта будет и чуть тише, особенно под ...
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
Сергей Анатолич
09:30
Ну если пипл хавает, купят и за пятикратную цену.
В Японии цены на игровую консоль Nintendo Switch 2 уже в два раза превышают рекомендованные
Тритон
09:28
Зашёл только для того, чтобы поставить единицу рекламной дырке.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Сергей Анатолич
09:25
Я думаю Moody's через неделю изменит своё мнение. Ну или у Moody's появятся большие проблемы, скажем с домогательствами среди руководства или с налогами. Все эти "рейтинговые" агенства сша работают ис...
Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Соединенных Штатов
Фельдшер
09:18
А зачем вам в окопах здоровые? вам даже кровь по гуманитарке за которую надо потом будет расчитываться - вичовая идет. Хохлы по умолчаию одноразовые?!)) Культурным хозяевам на украине укроинцев сразу ...
Президент РФ поручил ввести налоговый вычет для здоровых граждан
Александр Кардашевич
09:18
Стопудово, Fujifilm не участвовала.
Canon EOS R1 признана лучшей камерой года на Red Dot Design Awards 2025
unhurtable
09:16
Имбецилушка, у тебя в 404й хватают людей на улицах а не на зачетах и никто ничего не спрашивает, но вас традиционно волнует что у соседа а не у себя...
Президент РФ поручил ввести налоговый вычет для здоровых граждан
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем