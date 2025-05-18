Новый рекорд среди роботов — 45,3 секунды на кубике Рубика 4×4.

Мэтт Пидден, 22-летний студент Бристольского университета, разработал робота под названием «Мститель». Этот робот собрал кубик Рубика 4х4 за 45,305 секунды. Это почти на 33 секунды быстрее предыдущего рекорда. Рекорд официально зафиксирован 12 мая 2025 года в присутствии независимых экспертов и хронометристов и отправлен на проверку в Книгу рекордов Гиннесса.

Мэтт увлекся кубиком Рубика еще в 10 лет. Позже он решил посвятить этой теме свою выпускную работу по компьютерным наукам. За 15 недель он создал робота с нуля, оснастил его двумя веб-камерами для распознавания цветов и манипулятором для вращения граней кубика.

Две веб-камеры сканируют кубик и определяют расположение цветов. Затем специальный алгоритм находит самый быстрый способ собрать головоломку. Манипулятор с высокой точностью вращает грани кубика. На первых тестах робот собирал кубик за 2,5 минуты, а после докрутки алгоритмов и отработки механики получилось сократить время до рекордных 45 секунд.

Сборка кубика Рубика роботами — популярное направление в мире технологий. В 2024 году инженеры компании Mitsubishi Electric в Японии создали робота, который собрал кубик Рубика 3х3 за 0,305 секунды. Этот рекорд продержался недолго. Студенты Университета Пердью в США разработали робота «Куб Пердубика». Он собрал кубик 3х3 за 0,103 секунды — быстрее, чем человек моргает. Этот результат также попал в Книгу рекордов Гиннесса.