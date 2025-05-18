В настоящее время только корветы класса K130 обладают способностью наносить удары по наземным целям.

Из-за последствий Второй мировой войны немецкий флот оказался в состоянии серьезных ограничений, которые выливались в невозможность иметь часть типов вооружения. В частности, современный флот Германии лишен возможности нанесения высокоточных дальнобойных ударов по суше. Это планируют исправить за счет принятия новой программы, частью которой станет приобретение у США партии крылатых ракет «Томагавк» в варианте «блок 4», которые могут наносить высокоточные удары в глубь территории возможного противника.

Стоит отметить, что аналогичные ракеты есть на вооружении не только США, но и у Великобритании и Австралии. Кроме того, есть информация, что их планируют закупить для флота Нидерланды. Эти ракеты способны не только поразить цель, но и передают картинку на всем протяжении своего полета, за счет стабильной связи со спутниками. Появление у немцев подобного вооружения проходит строго в рамках противостояния возможным угрозам и позиционируется как усиление северного фланга Североатлантического альянса.

Что интересно, ракеты «Томагавк» block 4 обладают приличной длиной и не входят в стандартные пусковые установки кораблей, имеющихся на вооружении ФРГ. По этой причине немцы будут вынуждены ожидать 2033-го года, когда на вооружение начнет поступать перспективный фрегат Type 127, который будет способен нести эти крылатые ракеты.