Но только после ремонта крейсера и возвращения в строй.

Российский Военно-морской флот может быть усилен в вопросах ПВО за счет «перезагрузки» тяжелого ракетного атомного крейсера «Адмирал Нахимов». Об этом пишет на своих страницах западное околовоенное издание 19Fortyfive, автор которого оценил доступные широкой общественности изменения, внесенные в корабль. Согласно заявлению автора, за счет установки на крейсер продвинутой системы ПВО, тот будет прикрыть российский флот от потенциальных угроз с воздуха.

ТРК «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан», который по классификации блока НАТО проходит как «Киров», получил развитую систему ПВО в виде установки зенитно-ракетных комплексов серии С-330Ф «Форт», который является корабельной версией С-300П. За счет появления этого комплекса «Адмирал Нахимов» сможет выполнять роль «зонтика» для остального флота, который будет под его прикрытием.

«Продолжающиеся усилия России по восстановлению "Кирова" могут свидетельствовать о заинтересованности в том, чтобы вновь использовать возможности ПВО на море, что стратегически согласуется с широко интегрированной системой Aegis ВМС США», — рассказывает автор издания 19Fortyfive.

Тяжелый крейсер «Адмирал Нахимов» был введен в строй в 1988 году, но в 2013-м началась его модернизация. Согласно заявлениям связанных с флотом лиц, корабль запустил реактор весной 2025-го года, что может говорить о возможном скором вводе его в строй ВМФ РФ.