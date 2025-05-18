Часть средств хотят выделить на программу разработки ведомых беспилотников Collaborative Combat Aircraft (CCA).

В США продолжаются процессы по перераспределению государственно бюджета, выделяемого на военные расходы. Так, еще в начале срока Трампа, ВВС США должны были сократить свои расходы, что предлагалось сделать за счет списания «старого хлама» в виде F-22 и A-10. Теперь эти процессы дошли и до создания перспективной межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, расходы на которую планируют сократить, а освобожденные средства направить на развитие программы CCA. Об этом пишет на своих страницах издание Breaking News со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации из источников, программу разработки «Часового» планируют сократить почти на один миллиард долларов, а часть средств собираются направить на финансирование программы CCA. Напомним, что эта программа создана для проработки и воплощения в жизнь идеи дронов-сателлитов для истребителей 5-го и 6-го поколения, а также для новых бомбардировщиков-невидимок серии B-21 Raider. Финансирование на программу CCA будут изымать не только из программы по разработке ракеты Sentinel, из которого как минимум заберут 55 миллионов на создание двигателя, но и ряда других инициатив. Всего на CCA собираются выделить до 711 млн долларов.

Добавим, что проект создания новой МБР «Часовой» испытывает трудности не только из-за внезапного срезания бюджета, но и как писали весной 2025-го года имеются недоработки в плане размещения ракеты. Дело в том, что изначально Sentinel собирались размещать в шахтах для устаревающей МБР «Минитмэн-3», но старая ракета меньше и Sentinel в них банально не влезает.