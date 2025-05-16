Система позволит эффективно обнаруживать вражеские корабли и подводные лодки.

Тематика морских дронов получила серьезный толчок только сейчас, хотя идеи использования таких аппаратов высказывал еще академик Сахаров в пятидесятых годах прошлого века. Однако современные дроны пока не несут на себе термоядерные заряды для создания цунами у берегов США, а помогают исследовать морское дно, наносить точечные удары и даже работать как системы ПВО. В частности, немецкая компания Helsing представила свой проект роя морских дронов, предназначенных для поиска кораблей надводного и подводного флота. О создании такого проекта в недрах германской фирмы рассказало издание Defense News.

Согласно опубликованной информации, дроны представляют из себя разбросанную по территории сеть датчиков, способных с помощью сонаров выявлять корабли. Причем в издании отдельно указывают на тот факт, что их планируют использовать, чтобы искать корабли, которые вышли из своих портов и затеряли на морских просторах. Сеть работает с использованием искусственного интеллекта Lura, который получает информацию для обработки от дронов-разведчиков серии SG-1 Pathom.

В издании не уточняют, каким именно образом дроны-разведчики будут доставляться к району поисков, но допустимо предположить, что аппараты будут сбрасывать с противолодочных самолетов или специализированных кораблей. Кроме того, сейчас в США активно работают над созданием беспилотных подводных лодок, которые также могут использовать такие дроны для поиска потенциальной цели. В перспективе может вырисовываться связка с беспилотной субмариной, которая несет на себе такие дроны-разведчики, которые найдут цель. После чего уже беспилотники-камикадзе, выполняющие роль умных торпед, поразят выявленную мишень.