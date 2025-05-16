Преимущества озвучил корреспондент «Известий», которому удалось сравнить два автомата.

Для работы бойцов в условиях городской застройки или замкнутых пространствах оружейники нередко создают укороченные версии своих проектов. Не стал исключением созданный концерном «Калашников» автомат АК-12, который получил свой штурмовой вариант – АК-12К. Новую модель протестировал один из репортеров газеты «Известия», после чего на её страницах вышел большой материал по этому поводу.

«Штурмовой АК оказался гораздо удобнее — с ним было проще переносить огонь с цели на цель, меньше устают руки, а движения становятся более резкими. Этот автомат проще закинуть за спину, перезарядить», — рассказывает автор «Известий».

Новый вариант АК-12 с коротким стволом и складным прикладом тестировали на протяжении всего 2024-го года в условиях, приближенных к реальным. В разложенном варианте АК-12К достигает длины всего 810 мм, что позволяет солдату более эффективно действовать в стесненных условиях. При этом, как отмечает автор газеты, штурмовой вариант автомата более приемистый и удобный, позволяет быстрее навестись на цель и открыть прицельный огонь.

Представители «Калашникова» пока никак не прокомментировали сроки поставок и вообще принятия на вооружение этой версии автомата. Тем более, что по официальным данным у них сейчас идет активная подготовка к серийному выпуску ручных пулеметов линейки РПЛ, что отвлекает на себя часть ресурсов концерна. Стоит также добавить, что почти все автоматы системы Калашникова в той или иной мере обладали укороченной версией. Например, АКМ имел вариант со складным прикладом для десантников под названием АКС, который и сейчас используется в войсках.