Всех в обязательном порядке пересадят на Лады и Москвичи.

Госдума приняла закон, который обязывает использовать в такси машины, произведенные в России. Это решение направлено на поддержку российского автопрома. Но оно может повлиять на стоимость поездок и работу таксистов.

Новый закон устанавливает строгие правила для автомобилей такси. С 1 марта 2026 года в такси можно будет использовать только машины, которые:

Произведены в России с высоким уровнем локализации (то есть с использованием российских деталей).

Имеют определенное количество баллов локализации, установленных правительством.

Выпущены по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

С 1 января 2033 года единственным условием станет количество баллов локализации, т.е. машины должны быть максимально российскими по комплектующим.

Если автомобиль уже зарегистрирован в реестре такси до 1 марта 2026 года, его можно использовать до конца срока службы. т.е. если вы сейчас хотите открыть своё такси - до 2026 года вам еще можно закупать иномарки.

Закон сильно ограничивает выбор автомобилей для такси. Подходящих моделей немного. Среди них:

LADA: Granta, Vesta, Iskra, Aura.

Москвич: Москвич-3, Москвич-6.

XCITE: X-Cross 7, X-Cross 8.

Evolute: электромобили i-PRO, i-JOY.

А вот популярный Haval Jolion, который собирают в Туле, не соответствует требованиям, так как его локализация недостаточна. Это, кстати, стало неожиданностью для многих таксопарков, ведь Haval активно используется в такси.

Хотя для некоторых регионов сделали послабления:

В Калининградской области и Сибири закон начнет действовать с 1 марта 2028 года.

В Дальневосточном федеральном округе — с 1 марта 2030 года.

Послабления связаны с тем, что более 90% машин в этих регионах — подержанные японские автомобили, часто гибриды, в общем иномарки. Заменить их быстро будет сложно.

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Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон дорабатывали с учетом мнений экспертов и таксистов. По данным сайта РБК, в пояснительной записке к закону говорится, что он "укрепит технологический суверенитет России".

По данным сайта «Ведомости», агрегаторы такси, такие как «Яндекс.Такси», уже обсуждают с производителями поставки российских машин. Однако «АвтоВАЗ» и «Москвич» пока не готовы резко увеличить производство. Это может создать проблемы для рынка. Ведь, если спрос превысит предложение, цены на машины вырастут, что скажется на стоимости поездок.

В общем, в ближайшие годы такси в России ждет серьезная перестройка. Пассажирам стоит готовиться к возможному росту цен, а владельцам сервисов такси — к необходимости обновлять свой автопарк.







