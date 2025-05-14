Госдума приняла закон, который обязывает использовать в такси машины, произведенные в России. Это решение направлено на поддержку российского автопрома. Но оно может повлиять на стоимость поездок и работу таксистов.
Новый закон устанавливает строгие правила для автомобилей такси. С 1 марта 2026 года в такси можно будет использовать только машины, которые:
- Произведены в России с высоким уровнем локализации (то есть с использованием российских деталей).
- Имеют определенное количество баллов локализации, установленных правительством.
- Выпущены по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
С 1 января 2033 года единственным условием станет количество баллов локализации, т.е. машины должны быть максимально российскими по комплектующим.
Если автомобиль уже зарегистрирован в реестре такси до 1 марта 2026 года, его можно использовать до конца срока службы. т.е. если вы сейчас хотите открыть своё такси - до 2026 года вам еще можно закупать иномарки.
Закон сильно ограничивает выбор автомобилей для такси. Подходящих моделей немного. Среди них:
- LADA: Granta, Vesta, Iskra, Aura.
- Москвич: Москвич-3, Москвич-6.
- XCITE: X-Cross 7, X-Cross 8.
- Evolute: электромобили i-PRO, i-JOY.
А вот популярный Haval Jolion, который собирают в Туле, не соответствует требованиям, так как его локализация недостаточна. Это, кстати, стало неожиданностью для многих таксопарков, ведь Haval активно используется в такси.
Хотя для некоторых регионов сделали послабления:
- В Калининградской области и Сибири закон начнет действовать с 1 марта 2028 года.
- В Дальневосточном федеральном округе — с 1 марта 2030 года.
Послабления связаны с тем, что более 90% машин в этих регионах — подержанные японские автомобили, часто гибриды, в общем иномарки. Заменить их быстро будет сложно.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон дорабатывали с учетом мнений экспертов и таксистов. По данным сайта РБК, в пояснительной записке к закону говорится, что он "укрепит технологический суверенитет России".
По данным сайта «Ведомости», агрегаторы такси, такие как «Яндекс.Такси», уже обсуждают с производителями поставки российских машин. Однако «АвтоВАЗ» и «Москвич» пока не готовы резко увеличить производство. Это может создать проблемы для рынка. Ведь, если спрос превысит предложение, цены на машины вырастут, что скажется на стоимости поездок.
В общем, в ближайшие годы такси в России ждет серьезная перестройка. Пассажирам стоит готовиться к возможному росту цен, а владельцам сервисов такси — к необходимости обновлять свой автопарк.