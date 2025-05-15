Американский «недотанк» оценили российские эксперты

Перспективный легкий танк для американской армии, приспособленный для аэротранспортировки, M10 «Букер» не способен выдержать попадания 120 – 125 мм танковых пушек. Про такую особенность боевой машины для ВС США рассказал военный эксперт Суворов, что передает информагентство ТАСС.

Как утверждает эксперт, «Букер» обладает массой тяжелого танка времен Великой отечественной войны и при этом в лобовой проекции способен пережить попадания разве что 30-мм автоматических пушек. При этом машина весит примерно 40 тон и предназначена для быстрой переброски с помощью военно-транспортного самолета C-17. Каждый самолет способен взять на борт до двух таких танков или один полноценный ОБТ линейки «Абрамс» со снятой дополнительной бронезащитой.

«Эта машина, которую позиционируют как легкий танк массой за 40 тонн — вовремя [Второй мировой] войны это были тяжелые танки класса ИС. Конечно, она легче Abrams и Leopard. Снаряд противотанковой пушки она не выдержит. Да, может быть, она держит 30-миллиметровые автоматические пушки, но не более того», — высказался эксперт.

Большую массу танка M10 отметили не только российские эксперты, но и авторы издания 19Fortyfive, которые написали, что машина обладает чрезмерно большим весом для «легкого танка». Что касается тактико-технических характеристик, то «Букер» способен разгоняться до 60 – 65 км в час, обладает развитой системой СУО и 105-мм гладкоствольной пушкой. Задачи машины включают в себя создание огневого перевеса для пехотных отделений. Кроме того, согласно официальным данным Пентагона, дальнейшая разработка машины была приостановлена из-за переформатирования расходов на военно-промышленный комплекс.