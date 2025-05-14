Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Разработчики стратегии Stormgate столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и критикой
Игра оказалась провальным проектом, игроки и критики разочарованы. Средняя оценка игры в Steam - всего 49%.

Frost Giant Studios, созданная бывшими разработчиками культовых игр StarCraft и Warcraft, обещала вернуть жанр стратегий в реальном времени на вершину пьедестала. Их проект Stormgate, запущенный в раннем доступе в июле 2024 года, должен был стать духовным наследником легендарных игр Blizzard. Однако игра получила шквал критики, а финансовые результаты студии оказались катастрофическими. 

Согласно финансовому отчету Frost Giant Studios, опубликованному в 2024 году, Stormgate принес чистую прибыль в размере $944 877. Это кажется неплохим результатом для новой игры в раннем доступе, однако чистый убыток компании за тот же период составил $11 749 970. Еще в начале 2023 года у студии было более $19 млн наличными, но к 2024 году осталось всего $25 105. Компания также имеет кредит на $2 млн и долги перед инвесторами на сумму $4 645 292.

Затраты студии стремительно росли, и в 2023 году расходы составили $13,5 млн, а в 2024 году они выросли до $15,4 млн. Деньги уходили на зарплаты, маркетинг ($1,49 млн), расширение инфраструктуры ($200 тыс.) и найм подрядчиков ($3,57 млн). При этом студия продолжает искать новых инвесторов, чтобы завершить разработку полной версии Stormgate, запланированной на 2025 год. Аудиторы из Forvis Mazars выразили серьезные сомнения в том, что компания сможет продолжать работу без дополнительных средств. Они говорят про «крайне высокую степень риска» для акционеров.

Особое внимание привлекли зарплаты руководства. Основатель студии Тим Мортен зарабатывает около $1 млн в год, а соучредитель Тим Кэмпбелл — $243,5 тыс. Суммарно их доходы составили сумму, сравнимую с затратами на расширение штата аутсорсеров в 2024 году. Это вызвало вопросы у сообщества фанатов: оправданы ли такие траты при столь плачевных результатах?

Кампания по сбору средств на Kickstarter в декабре 2023 года стала настоящим успехом. За 15 минут студия собрала $100 тыс., а в итоге получила $2,38 млн только от игроков. Однако, несмотря на такую щедрую поддержку фанатов, релиз в раннем доступе обернулся разочарованием.

Игроки раскритиковали Stormgate за слабую графику, плохую оптимизацию и невзрачный художественный стиль, который сравнивали с мобильными играми. Средняя оценка игры в Steam составляет всего 49% из 7424 отзывов. Пиковый онлайн за последние сутки не превысил 109 человек, что катастрофически мало для игры, претендующей на статус наследника StarCraft. Один из пользователей Steam написал: «Графика хуже, чем в StarCraft 2, звук тоже слабее. Кампания короткая, всего шесть миссий. На что ушли $40 млн бюджета?».

Тим Мортен в интервью Bloomberg объяснил негативные отзывы завышенными ожиданиями игроков. «Люди ждут от игры в раннем доступе уровня StarCraft II, но это нереально. Мы понимаем их эмоции, но нужно время», — сказал он. Однако критика касается не только технических аспектов, но и самой концепции игры.

Художественный стиль игры стал одной из главных претензий. Игроки сравнивали его с «мобильными клонами StarCraft». После критики разработчики пообещали сделать дизайн юнитов более реалистичным, приблизив его к стилю StarCraft II. Однако многие сомневаются, что это исправит ситуацию.

Несмотря на провал, Frost Giant Studios не сдается. В апреле 2025 года студия анонсировала обновление 0.4.0, которое переработает сюжетную кампанию, добавит сохранения для миссий и улучшит систему прокачки. Однако низкий онлайн и скептицизм аудитории ставят под сомнение будущее проекта. Некоторые фанаты StarCraft призывают поддержать разработчиков покупкой игры, но другие считают, что студия просто «распилила» деньги инвесторов.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#stormgate
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Строительство крупнейшего терминала на юге России в аэропорту Краснодара завершат в 2026 году
3
В XDA рассказали о 6 популярных мифах о графике и производительности в видеоиграх
5
AMD Ryzen Zen 6 будут иметь на 50% больше ядер и 3D V-Cache, чем текущие модели Zen 5
11
Мощный портативный компьютер GEEKOM A8 на чипах AMD потерял почти треть стоимости
1
Пользователи массово жалуются на проблемы в новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 576.40
5
Совет ИКАО признал Россию ответственной за крушение MH17
7
Новейшие графические драйвера NVIDIA не требуют поддержки процессором инструкции POPCNT
2
ASUS и PNY опубликовали характеристики и цены своих версий GeForce RTX 5060 до старта Computex 2025
+
Советский штурмовик Ил-2 появился в музее в США
2
Asus представила настольный компьютер TUF Gaming T500 класса Mobile on Desktop
+
Ugreen представила пауэрбанк PB532 емкостью 20 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт
+
Маск показал танцующего робота Optimus спустя 4 года после анонса
1
Pixel 8 сохранил работоспособность после четырёх дней пребывания в джакузи
2
NBC News: США потратили $21 млн на перевозку мигрантов в Гуантанамо, где содержится 32 человека
+
Как переговоры в Стамбуле могут стать победой Путина
1
Google хочет сделать кражу Android-смартфона бессмысленным занятием
+
Путин озвучил условия возвращения западных компаний на российский рынок
6
Pimax анонсировала обновленную линейку VR-гарнитур Dream Air и бюджетную версию SE
+
Флеш-картридж Mig Flash V2 может быть совместим с Nintendo Switch 2
+
На вооружение ВС РФ поступила новая малогабаритная крылатая ракета S8000 «Бандероль»
5

Популярные статьи

В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel
95
"Громовержцы": очередная поделка от Марвел с попыткой перезапуска франшизы
9
Aliens vs. Predator (2010): воспоминания о том, как я "стелсил" за Чужого (субъективное мнение)
6
Новая уязвимость BadWDSD для PlayStation 3 меняет взгляд на золотое поколение видеоигр
12
12 простых и проверенных временем способов продлить жизнь игровой видеокарте в 2025 году
17
Комедии "Это безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Отпетые мошенники" и их ремейки
+
Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
13
Обзор планшетного компьютера Blackview MEGA 8
6
Почему "линуксоидов" не уважают на примере известного ресурса "ЛОР"
32
Мой топ-10 любимых олдскульных и брутальных шутеров — уникальные проекты и живая классика жанра
10

Сейчас обсуждают

Повелитель котов
20:19
админы его надо срочно банить, смотрите как этот мохнорылый ветку засрал, выкладывает какие-то свои шизоидные фантазии
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
Повелитель котов
20:17
пшл на куй двудырчатый ослоеп
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
Александр Ломакин
20:14
Deepcool как и 3 вертушки, нижние - реверсы от ID-Cooling
12 простых и проверенных временем способов продлить жизнь игровой видеокарте в 2025 году
Повелитель котов
20:13
зачем или идиот?
Politico: Канцлер Германии Мерц пообещал создать сильнейшую армию в Европе
Повелитель драных котов
20:04
Не вкурю что то откуда второй груб взялся.а с си++ действительно все не гладко в разных версиях.а еще хуже с jre
Почему распространение софта для Linux исходным кодом в реальности практически невозможно
Fess 11fess11
20:03
Прикинь , 12 лет на амд сидел , и не было проблем с драйверами , перешёл на нвидиа и посыпались проблемы драйверные. Сейчас стоит 4070с, по несколько месяцев не трогаю дрова, меньше геморроя. Так что ...
Пользователи массово жалуются на проблемы в новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 576.40
Повелитель драных котов
20:02
Истину глаголите
Почему распространение софта для Linux исходным кодом в реальности практически невозможно
Offtop2006
20:00
А почему ничего не написал про налог, который в эти цены не входит?
Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
Китя.
19:54
Nvidia&intel Hater. По данным на май 2025 года, DLSS 4 поддерживается более чем в 100 играх. Некоторые из них: A Quiet Place: The Road Ahead; 24 God of War Ragnarök; 45 Ready or Not; 45 Akimbot; 45 Gr...
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
Повелитель драных котов
19:51
Я только в ней и работаю.в терминале .или по ssh -удобнее не придумать.Систему надо понимать .да и винду тоже кстати.там тоже не все и всегда прозрачно .если ты не заядлый эникейщик,тем то все равно.т...
Почему распространение софта для Linux исходным кодом в реальности практически невозможно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем