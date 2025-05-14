Игра оказалась провальным проектом, игроки и критики разочарованы. Средняя оценка игры в Steam - всего 49%.

Frost Giant Studios, созданная бывшими разработчиками культовых игр StarCraft и Warcraft, обещала вернуть жанр стратегий в реальном времени на вершину пьедестала. Их проект Stormgate, запущенный в раннем доступе в июле 2024 года, должен был стать духовным наследником легендарных игр Blizzard. Однако игра получила шквал критики, а финансовые результаты студии оказались катастрофическими.

Согласно финансовому отчету Frost Giant Studios, опубликованному в 2024 году, Stormgate принес чистую прибыль в размере $944 877. Это кажется неплохим результатом для новой игры в раннем доступе, однако чистый убыток компании за тот же период составил $11 749 970. Еще в начале 2023 года у студии было более $19 млн наличными, но к 2024 году осталось всего $25 105. Компания также имеет кредит на $2 млн и долги перед инвесторами на сумму $4 645 292.

Затраты студии стремительно росли, и в 2023 году расходы составили $13,5 млн, а в 2024 году они выросли до $15,4 млн. Деньги уходили на зарплаты, маркетинг ($1,49 млн), расширение инфраструктуры ($200 тыс.) и найм подрядчиков ($3,57 млн). При этом студия продолжает искать новых инвесторов, чтобы завершить разработку полной версии Stormgate, запланированной на 2025 год. Аудиторы из Forvis Mazars выразили серьезные сомнения в том, что компания сможет продолжать работу без дополнительных средств. Они говорят про «крайне высокую степень риска» для акционеров.

Особое внимание привлекли зарплаты руководства. Основатель студии Тим Мортен зарабатывает около $1 млн в год, а соучредитель Тим Кэмпбелл — $243,5 тыс. Суммарно их доходы составили сумму, сравнимую с затратами на расширение штата аутсорсеров в 2024 году. Это вызвало вопросы у сообщества фанатов: оправданы ли такие траты при столь плачевных результатах?

Кампания по сбору средств на Kickstarter в декабре 2023 года стала настоящим успехом. За 15 минут студия собрала $100 тыс., а в итоге получила $2,38 млн только от игроков. Однако, несмотря на такую щедрую поддержку фанатов, релиз в раннем доступе обернулся разочарованием.

Игроки раскритиковали Stormgate за слабую графику, плохую оптимизацию и невзрачный художественный стиль, который сравнивали с мобильными играми. Средняя оценка игры в Steam составляет всего 49% из 7424 отзывов. Пиковый онлайн за последние сутки не превысил 109 человек, что катастрофически мало для игры, претендующей на статус наследника StarCraft. Один из пользователей Steam написал: «Графика хуже, чем в StarCraft 2, звук тоже слабее. Кампания короткая, всего шесть миссий. На что ушли $40 млн бюджета?».

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Тим Мортен в интервью Bloomberg объяснил негативные отзывы завышенными ожиданиями игроков. «Люди ждут от игры в раннем доступе уровня StarCraft II, но это нереально. Мы понимаем их эмоции, но нужно время», — сказал он. Однако критика касается не только технических аспектов, но и самой концепции игры.

Художественный стиль игры стал одной из главных претензий. Игроки сравнивали его с «мобильными клонами StarCraft». После критики разработчики пообещали сделать дизайн юнитов более реалистичным, приблизив его к стилю StarCraft II. Однако многие сомневаются, что это исправит ситуацию.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Несмотря на провал, Frost Giant Studios не сдается. В апреле 2025 года студия анонсировала обновление 0.4.0, которое переработает сюжетную кампанию, добавит сохранения для миссий и улучшит систему прокачки. Однако низкий онлайн и скептицизм аудитории ставят под сомнение будущее проекта. Некоторые фанаты StarCraft призывают поддержать разработчиков покупкой игры, но другие считают, что студия просто «распилила» деньги инвесторов.