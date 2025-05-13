В ней обнаружили иностранные компоненты.

По данным иностранной разведки, ракета содержит множество иностранных деталей. Их поставляют из Китая, Японии, США, Южной Кореи, Австралии и Швейцарии. Разработка вызывает много вопросов, например: как Россия получает эти компоненты, несмотря на санкции, и насколько опасна эта ракета?

Ракета «Бандероль» — относительно новая, она создана российским предприятием «Кронштадт». Предприятие находится под санкциями, но тем не менее продолжает работать. Основной носитель ракеты — беспилотник «Орион», который также делает «Кронштадт». В будущем ракету хотят адаптировать для вертолетов Ми-28Н, который позволил бы запускать ее с воздуха, увеличивая дальность и точность ударов.

Ракета может сама пролететь до 500 километров. Ее максимальная скорость достигает 620–650 км/ч, а крейсерская — 520–560 км/ч. Она несет боевую часть весом до 150 кг. Взрывчатое вещество — октоген с алюминиевой пудрой, его масса около 49,5 кг. Топливо для ракеты — обычный авиационный керосин. Длина ракеты — около 5 метров, размах крыльев — 2,2 метра, диаметр корпуса — 30 см.

Главная особенность «Бандероли» — маневренность. Она может делать резкие повороты с меньшим радиусом, чем другие российские ракеты, такие как Х-101 или 3М-14. При этом траектория полета остается типичной для крылатых ракет.

Украинская разведка заявила, что изучила «Бандероль» и обнаружила в ней более 20 иностранных компонентов. Большинство этих деталей поступает в Россию через компанию «Чип и Дип». Это один из крупнейших российских дистрибьюторов электроники. Он находится под санкциями США и Украины, но не под санкциями Японии, Австралии или Евросоюза. Это позволяет «Чип и Дип» продолжать поставки.

Использование иностранных компонентов в «Бандероли» доказывает, что Россия находит способы обходить международные санкции. Хотя, с другой стороны, чего тут адаптироваться, когда тот же китайский двигатель Swiwin SW800Pro и другие запчасти свободно продаются на маркетплейсах.