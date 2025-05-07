Вертикальный взлет и почти бесшумные реактивные двигатели.

Sigma — это гибридный летательный аппарат, который обещает изменить рынок авиации, предложив удобный и быстрый способ передвижения. Этот аппарат способен перевозить до трёх пассажиров, а также вертикально взлетать и садиться, создавая почти бесшумный полёт. Он оснащён электрическими и топливными двигателями, что позволяет ему летать дальше и тише, чем обычные вертолёты.

Этот аппарат может развивать скорость до 354 километров в час и преодолевать расстояние до 821 километра на одной заправке. Это в четыре раза больше, чем у многих конкурентов, таких как американская компания Archer Aviation, чьи аппараты могут летать на расстояние до 161 километра со скоростью до 241 километра в час.

При этом при всем он достаточно компактный: ширина всего 4,8 метра, а вес с тремя пассажирами — 980 кг. Благодаря этому он может садиться на небольшие площадки, например, на подъездные дороги, крыши домов или яхты.

Разработчики из AltoVolo утверждают, что Sigma создает на 80% меньше шума, чем многие современные дроны или вертолеты. Следовательно, его можно будет использовать, в частности, и как городское такси.

По безопасности тоже всё продумано. Если один из двигателей выйдет из строя, аппарат все равно останется в воздухе. Кроме того, Sigma оснащена парашютом на случай экстренных ситуаций.

Доктор Ричард Браун из компании Sophrodyne Aerospace, известный специалист по аэродинамике, высоко оценил дизайн и технические решения аппарата. Он отметил, что Sigma сочетает передовые технологии и практичность.