Будут превращать токсичные отходы в полезные материалы.

Асбест раньше считался идеальным материалом. Он не горит, прочный и дешевый. Его использовали в строительстве, промышленности и даже в быту. Но в XX веке ученые доказали: асбест опасен. Его мелкие волокна, попадая в легкие, вызывают рак и тяжелое заболевание мезотелиому. Из-за этого 66 стран запретили асбест. В Квебеке добычу остановили еще в 2012 году. Но проблема осталась: в регионе скопилось 800 миллионов тонн токсичных отходов, которые угрожают природе и здоровью людей.

Квебек долгое время был лидером по случаям заболевания мезотелиомой. Это заболевание напрямую связано с асбестом. Отходы шахт, оставленные без переработки, продолжают загрязнять воздух и воду. И за эту проблему решительно взялась компания Exterra, которая разработала новую технологию переработки. Она нейтрализует опасные волокна асбеста и превращает отходы в полезные материалы. Из них получают, например, оксид магния, который используют в сельском хозяйстве, для очистки воды и в медицине. Также из отходов добывают никелевый концентрат — важный компонент для батарей электромобилей.

Особая гордость компании — система улавливания углекислого газа. С помощью процесса минерализации газ превращают в твердый минерал. Этот минерал можно хранить тысячи лет. Такая технология помогает бороться с глобальным потеплением. По данным Международного энергетического агентства, технологии улавливания CO2 могут сократить выбросы парниковых газов на 20%.

Технология, разработанная компанией Exterra, уже прошла испытания. Пилотная установка в Валь-де-Сурс показала отличные результаты. Новый завод будет работать на возобновляемой энергии, возможно, даже на гидроэлектричестве. Это сделает производство экологичным и углеродно-нейтральным.

Новый завод откроется в 2027 году в городе Валь-де-Сурс. Он сможет перерабатывать 300 тысяч тонн асбестовых отходов каждый год. Учитывая огромные запасы отходов в Квебеке, завод сможет работать более 2000 лет. Проект поддержали частные инвесторы и правительство Квебека. На его реализацию уже собрали 20 миллионов канадских долларов (около 14,5 миллиона долларов США).