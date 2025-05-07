Часть денег от продажи смартфонов пойдет на благотворительность.

Российская компания Caviar выпустила уникальный iPhone 16 Pro под названием «Взятие Берлина» и посвящена эта модель Красной Армии. Этот смартфон создан в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тираж ограничен — всего 45 экземпляров. Дизайн телефона вдохновлен историческими событиями 1945 года.

Caviar — это российский бренд, который известен созданием роскошных версий смартфонов и аксессуаров. Компания часто использует дорогие материалы, такие как золото, титан и драгоценные камни.

Корпус iPhone 16 Pro «Взятие Берлина» сделан из титана с прочным PVD-покрытием, которое защищает телефон от царапин и повреждений. На корпусе есть вставки из ювелирного сплава, покрытого 24-каратным золотом. Эти вставки символизируют шесть городов: Москва, Киев, Варшава, Будапешт, Вена и Берлин. Эти города выгравированы на корпусе как напоминание о великом подвиге.

Главный элемент дизайна — барельеф на задней части телефона. Он изображает сцену водружения Знамени Победы над Рейхстагом. Эта сцена основана на знаменитом снимке советского фотографа Евгения Халдея, сделанном в мае 1945 года. Фотография стала символом победы над фашизмом. На корпусе также выгравирована карта Берлинской операции, которая показывает путь Красной Армии к Берлину.

Каждый смартфон поставляется в специальном футляре. Внутри футляра есть мини-дисплей, на котором показывают тематическое видео, созданное для этой коллекции. Когда футляр открывают, звучит песня «Нам нужна одна победа».

Цена начинается от 619 тысяч рублей за модель iPhone 16 Pro с памятью 128 ГБ. Самая дорогая версия — iPhone 16 Pro Max с 1 ТБ памяти — стоит 724 тысячи рублей. Часть денег от продажи смартфонов пойдет в благотворительный фонд «Народный Фронт. Все для Победы».