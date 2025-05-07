За проект отвечает научно-исследовательский центр по воздушному обеспечению ADRDE

Индийская оборонная промышленность смогла запустить свой новый разведывательный дирижабль в стратосферу. Испытания прошли 3 мая на полигоне Шеопур в штате Мадхья-Прадеш. Полет длился 62 минуты и завершился успешно. Об этом сообщили в Министерстве обороны Индии.

Испытания провела Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO). Дирижабль разработали специалисты научно-исследовательского центра Aerial Delivery в городе Агра. Перед полетом его оснастили специальными датчиками для сбора информации. Во время полета были протестированы системы управления давлением и аварийного спуска. После приземления дирижабль забрали для дальнейших исследований и подготовки к боевым задачам.

Команду разработчиков поздравил министр обороны Индии Раджнатх Сингх и сказал, что такие технологии есть только у нескольких государств в мире. Глава DRDO Самир Камат добавил, что в будущем Индия планирует создать дирижабли, которые смогут долго работать на больших высотах.

Индия считает, что такой дирижабль поможет стране лучше следить за своими границами. Вопрос на самом деле очень важный, учитывая, что отношения с соседним Пакистаном несколько осложнены.

На самом деле, даже в 21 веке дирижабли имеют большие преимущества:

они могут находиться в воздухе дольше, чем самолеты;

могут собирать данные с таких высот, которые недоступны для других;

на таких высотах их сложно обнаружить;

стоят дешевле спутников.

Индия — не единственная страна, которая разрабатывает высотные дирижабли. Например, США и Китай также работают над похожими проектами: разработки США, по неофициальным данным, могут подниматься на высоту более 18 км, а китайские — на высоту более 20 км. Используются они для тех же задач: разведка, сбор информации, изучение атмосферы и т.п.



