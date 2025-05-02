Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителя TikTok.

Популярная социальная сеть TikTok планирует построить свой первый центр обработки данных в Европе, а именно в Финляндии. Компания готова вложить около одного миллиарда евро в этот проект. Новый центр будет хранить данные пользователей из европейских стран. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя TikTok.

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance, и возникает вопрос: почему дата-центр будет находиться в Европе, а не в Китае? Дело в том, что власти США и Европы беспокоятся о возможном доступе китайского правительства к данным пользователей. Чтобы снизить эти опасения, TikTok принял решение перенести данные европейских пользователей на европейские серверы.

Кроме того, TikTok запустил проект под названием Project Clover, целью которого является защита данных европейских пользователей. В рамках этого проекта компания планирует инвестировать 12 миллиардов евро в течение десяти лет. В ближайшие годы TikTok также намерен открыть дополнительные центры в Европе, чтобы обеспечить достаточно места для всех пользователей.

Почему именно Финляндия? Ответ прост: в этой стране есть доступ к экологически чистой энергии, что значительно снижает затраты на электроэнергию. Кроме того, естественные низкие температуры позволяют экономить на охлаждении серверов. Также в Финляндии хорошо развит интернет, который работает без перебоев. Об этом когда-то говорил президент Microsoft Брэд Смит в Брюсселе.

К слову, согласно данным Финской ассоциации центров обработки данных, в Финляндии планируется построить более 20 новых дата-центров. Их общая стоимость составит около 13 миллиардов евро. Это свидетельствует о том, что не только Китай проявляет интерес к этой стране, но и другие технологические компании считают выгодным строительство дата-центров в Финляндии. Этот факт делает страну важным центром для всех технологических предприятий.

TikTok активно работает над защитой данных своих пользователей. Компания официально заявляет, что стремится хранить данные пользователей в том регионе, где они проживают. Это значительно снижает риск утечек информации.