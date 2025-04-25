Об этом стало известно в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

Российские Вооруженные силы продолжают насыщаться бронетехникой и с каждым годом темпы поставок только увеличиваются. В частности, в 2024-м году российская армия получила в свое распоряжение более 4-х тысяч единиц бронетехники разных моделей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Военно-промышленной комиссии. Слова президента опубликованы на официальном сайте Кремля.

«Войска получили свыше 4 тысяч единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Стоит отметить тот факт, что с 2022-го года темпы производства современной военной техники нарастают стремительными темпами. Однако дело не только в производстве бронетехники с нуля, но и в модернизации старой. В частности, продолжается модернизация старых общих боевых танков Т-72Б до версии «Б3М», а также БМП-2 до версии с установленным боевым модулем «Бережок».

Стоит также отметить, что в холдинге «Высокоточные комплексы» заявили в этом месяце, что увеличили выпуск продукции в виде БМП-3 в несколько раз по сравнению с тем же месяцем, но в прошлом году.

«Объединенная авиастроительная корпорация» также отчиталась о том, что передала в ВС РФ новую партию Су-34, прошедших полный цикл испытаний и готовых к боевому применению. По неофициальным данным, УВЗ также выпускает новые Т-90 в количестве 100 единиц в месяц, а в других источниках говорится, что количество производимых ОБТ давно превысило этот показатель.