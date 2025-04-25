Это крайне незначительное число машин в для Лондона, который позиционирует себя в качестве ключевого участника НАТО.

Великобритания продолжает позиционировать себя как одна из ведущих стран НАТО. В частности, благодаря своим вооруженным силам. Однако есть интересный нюанс, который заключается в том, что реальная военная мощь страны оставляет желать лучшего. Например, автор издания 19Fortyfive прошелся по танковой программе Англии, которая в свое время стала прародителем этого рода войск. В выпущенном материале критически оценили количество ОБТ Challenger 3, планируемых к производству.

Как пишут на страницах 19Fortyfive, британцы планируют модернизировать 148 танков Challenger 2 до третьей модификации, и это только в следующей декаде. Автор отмечает, что такое количество танков для столь амбициозной державы крайне мало и больше подходит средней континентальной стране, которая ни на что не влияет.

«Соединенное Королевство планирует модернизировать всего 148 танков Challenger 2 до нового стандарта Challenger 3. Это число — мизерное, почти смехотворное — могло бы подойти континентальной державе среднего уровня, не имеющей реальных обязательств», — рассказывает автор 19Fortyfive.

Стоит отметить, что в самой Англии так не считают и гордятся своей танковой программой по модернизации устаревших танков. В частности, Мария Игл, занимающая пост министра оборонных закупок и промышленности, заявляла, что эти танки будут лучшими в мире и «самым страшным снарядом». При этом также чиновница рассказала, что процесс модернизации застопорился из-за проблем в цепочке поставок нужного оборудования на неопределенное время. Как пишут в 19Fortyfive, если не случится чего-то необычного, то танковая программа и мощь «Челленджер 3» останется таковой только на бумаге.