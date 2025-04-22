Необычная конструкция, два крупных IPS-дисплея и интересная цена

Компания Acer заявила о начале продаж в российских магазинах необычного складного монитора Acer PD163Q. Портативное устройство состоит из двух IPS-дисплеев с углами обзора до 170 градусов, разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) диагональю 15,6 дюйма каждый и углом раскрытия до 315 градусов.

Поддерживаются технологии VisionCare, снижающая нагрузку на зрение при длительной работе, и BlueLight Shield, уменьшающая вредное синее излучение.

Поддерживается 16,7 миллиона цветов при контрастности 100 000 000:1. Яркость экранов — до 250 нит. Частота обновления — 60 Гц, а время отклика — 8 мс. Также Acer реализовала поддержку технологии AMD FreeSync.

Монитор оснащён двумя портами Type C USB 3.1 Gen 2 с поддержкой питания до 15 Вт, одним портом MiniHDMI 1.4 и выходом для наушников. Встроенные динамики мощностью 2 Вт подходят для звонков, видео и презентаций. Крепление стандарта VESA 75x75 мм.

Рекомендованная розничная цена новинки составляет 38 999 рублей.



