Машины поставили в рамках контракта, который заключили с компанией Mahindra & Mahindra в 2021 году.

Информационный ресурс Defense Blog рассказывает о том, что Северное командование индийских Вооруженных сил получило в свое распоряжение партию бронеавтомобилей Mahindra Light Specialist Vehicles (LSV). Эти бронемашины имеют колесную базу 4х4 и отличаются тем, что являются полностью местного производства, что приписывается в качестве достижения Индии.

Северная армия Индии вынуждена работать в условиях гористой местности и по этой причине бронеавтомобиль LSV подгонялся под их требования. Всего на вооружение Индии поступило 1300 бронеавтомобилей, которые начали производить еще в 2021-м году в рамках заключенного с компанией hindra & Mahindra контракта. Последнюю партию LSV приняли на этой неделе и тем самым контракт полностью закрыт.

Бронеавтомобиль LSV отличает модульной конструкцией, которая позволяет подготовить машину для работы в самых разных условиях. Версия, поступающая в Северную армию, отличается противопульным бронированием, выдерживающими обстрел пулями 7,62-мм НАТО, а в случае необходимости можно навесить дополнительные бронелисты, которые позволят пережить обстрел из крупнокалиберного 12,7-мм пулемета типа M2 «Браунинг» или ДШК. Кроме того, LSV обладает защитой от осколков и способен защитить экипаж от подорванной под днищем мины.

Что касается вооружения бронемашины LSV, то на нее можно установить противотанковый ракетный комплекс вроде американского BGM-71 TOW. Кроме того, на машину может устанавливаться пулемет с круговым обстрелом для поддержки пехоты и создания заградительного огня.