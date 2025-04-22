Дальность плавания — 1850 километров, глубина погружения — более 200 метров.

Американские военные продолжают рассматривать принятие на вооружение морских беспилотников большого тоннажа. На этот раз подразделение оборонных инноваций Пентагона дало запрос на создание подводного беспилотника, который будет соответствовать заявленным требованиям. Главный критерий заключается в большой дальности автономного хода, погружение на глубину и перенос полезной нагрузки. Про это пишет на своих страницах околовоенное издание Breaking News ссылаясь на слова представителя американского оборонного ведомства.

Согласно опубликованной новости, Пентагон не устраивает текущее положение с подводными беспилотниками, которые, по их мнению, имеют крайне низкую дальность хода и слишком малую полезную нагрузку. По этой причине они ищут коммерческое решение, которое ответит всем требованиям и может быть масштабировано для создания сразу нескольких моделей под разные нужды. Кроме несения вооружения, такой беспилотник должен будет использоваться для картографирования дна и снятия барометрических данных.

Из опубликованных требований Пентагона становится понятно, что дальность хода беспилотника должна составлять 1800 км, максимальная глубина погружения до 250 метров. Какая при этом у аппарата должна быть скорость хода, и масса полезной нагрузки в издании не уточняют. Предположительно дальность хода также выбрана не случайно и рассчитана на противодействие с китайским флотом. Кроме того, беспилотники должны работать без возможности навигации по GPS, так как им потребуется сохранять радиомолчание на определенных участках пути.